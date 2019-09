박지민, JYP 퇴사 후 근황 전해

박지민/사진=박지민 인스타그램

가수 박지민이 JYP엔터테인먼트에서 퇴사 후 근황을 전했다.박지민은 19일 인스타그에 "It’s all about love in the end"라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진에서는 박지민이 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겼다.화려한 메이크업으로 성숙한 미모를 뽐내고 있는 박지민의 모습이 이목을 끈다.한편, 박지민은 지난 2012년 SBS 서바이벌 오디션 프로그램 'K팝스타 시즌1'에서 우승했다.이후 JYP엔터테인먼트에서 백예린과 듀오 피프틴앤드(15&)로 데뷔해 활동을 해왔다.그는 지난달 JYP엔터테인먼트와 계약 만료 소식을 전했다.김정호 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com