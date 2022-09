2030 세대의 인기 액티비티는?…프립 "캠핑·서핑·라켓스포츠"

일자리 창출·경제파급 효과 등 지역경제 활성화 기대 강원 강릉시가 18일 교통올림픽으로 불리는 2026 ITS(지능형교통체계) 세계총회 유치에 성공했다. 강릉시는 세계총회를 성공적으로 개최해 사계절 스마트관광도시로의 도약을 꿈꾸고 있다. 2026 강릉 ITS 세계총회는 2026년 10월 19일부터 23일까지 강릉 올림픽파크 일원에서 '이동성을 넘어 연결된 세계로'(Beyond Mobility, Connected World)를 주제로 열린다. ◇ ITS 세계총회…강릉 선택 이유는? ITS 세계총회는 1994년 프랑스 파리에서 시작해 매년 아시아, 미주, 유럽을 순회하며 개최되는 지능형 교통시스템 분야의 세계 최대 전시회이자 국제컨벤션 행사다. 국내에서는 1998년 서울, 2010년 부산 개최에 이어 강릉이 세 번째다. 세계총회의 강릉 개최는 대도시 위주의 ITS 서비스에서 탈피, 중소도시형 ITS 블루오션 시장 개척의 의미가 있다. 시내 도로 110㎞ 전역의 ITS 설치 완료로 도시 전역 실제 도로에서 ITS 효과의 직접 체험이 강릉에서 처음으로 구현된다. 시민 자원봉사와 올림픽 경기장 등 올림픽 유산을 활용할 수 있으며 스마트관광도시, 항만철도 물류허브 등 강릉의 도시 비전과 ITS를 연계할 수 있는 장점이 어필된 것으로 분석된다. ◇ 유치를 위한 노력…유치 활동과 ITS 기반구축 이번 개최지는 9개국 아·태 이사 9명의 평가점수 합산으로 결정됐다. 경합을 펼친 후보 도시는 세 번째 출사표를 던진 대만의 수도 타이베이여서 유치를 마지막까지 확신할 수 없었다. 국토교통부와 외교부, 강원도, 한국도로공사, 한국ITS협회, 현대차, SK, KT, LG 등이 참여하는 민·관 합동 '유치조직위원회'도 총력전을 펼쳐왔다. 강릉시는 2020년 2월 국내 후보 도시로