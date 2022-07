에너지 저감·탄소중립 기여

고효율 혁신 기술 인정받아

왼쪽부터 캐리어에어컨 All New 에어로 18단 에어컨, All New 18단 와이드 공기청정기, 캐리어냉장 의약품 냉장고

에어솔루션 전문 기업 캐리어에어컨(회장 강성희)과 냉장·냉동 시스템 전문기업 캐리어냉장이 ‘제25회 올해의 에너지위너상’에서 최고의 에너지대상 1개를 포함한 3개의 상을 수상하며 고효율 혁신 기술을 인정받았다고 밝혔다.올해로 25주년을 맞은 올해의 에너지위너상은 에너지 효율이 뛰어나고 에너지 절약 효과가 우수한 기술 또는 제품에 주어진다. 소비자시민모임이 주관하고 환경부, 산업통상자원부, 한국에너지관리공단이 후원한다.캐리어 'All New 18단 와이드 공기청정기'는 최고상인 에너지 대상에, 캐리어냉장 ‘인버터 의약품 냉장고’는 에너지 절약상, 캐리어 'All New 에어로 18단 에어컨'이 에너지 위너상을 수상했다.에너지 대상을 수상한 'All New 18단 와이드 공기청정기'는 에너지효율의 혁신적인 개선을 위한 고성능 AMS(공기관리기술) 적용과 고효율 모터, 신규 팬, 신규 필터의 3가지 연계 기술로 팬특성에 맞게 모터 소비전력을 최적화하여 에너지효율등급 1등급을 달성했다. 기존 동급 우수 제품과 비교했을 때 운전 소비전력을 22% 저감, 1㎡당 소비전력을 0.33W/㎡까지 낮춰 에너지효율등급지표(R), 소비전력, 연간에너지비용 등에서 현재 국내 최고 수준의 혁신적인 제품이다.공간 청정화 성능 향상을 위해 독자 고유 특허 신기술인 '이중 토출 스테이터'를 개발 적용해 많은 유량의 바람을 더 멀리 보내고 쾌적한 청정 공기를 더 빠르게 전달하여 최적의 실내환경을 실현했다. '나노이(nano-e) 기술'과 '구리섬유 헤파필터'를 적용해 세균과 바이러스를 억제하는 캐리어만의 독자적 기술을 적용한 친환경 공기청정기이다.‘에너지 절약상’을 수상한 캐리어냉장 제품은 ‘인버터 의약품 냉장고’다. 인버터 의약품 냉장고는 국내 최초 에너지 절감형 인버터 시스템 적용, 결로방지용 고효율 도어 히터, 냉각과정에서 발생되는 제상수의 효율적인 증발장치 제어 적용 등으로 동급 제품 대비 65%의 에너지를 혁신적으로 절감해 ‘에너지 절약상’을 수상했다.‘에너지위너상’을 수상한 캐리어 ‘All New 에어로 18단 에어컨’은 고효율 시스템을 적용하고 냉방사이클 최적화 설계를 통해 자사 제품 대비 냉방효율을 33% 개선했다. 냉매유량 최적화 설계로 냉방 월간 에너지비용을 최대 23%, 이산화탄소 배출량은 25% 절감하는 등 에너지 절감을 최대화했다.캐리어에어컨 관계자는 “전 세계적으로 ESG 경영이 화두로 떠오른 가운데 고효율·첨단 제품을 지속적으로 개발, 출시하며 혁신 기술 전문 기업의 위상을 더욱 강화할 것”이라며 “앞으로도 캐리어냉장만의 차별화된 인버터 기술을 적용한 혁신적 에너지 세이빙을 실현하는 냉장·냉동 과학기술 개발을 위한 노력을 지속할 것”이라고 말했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com