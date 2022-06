연준이 참고하는 美물가지표 6.3%↑…소비자 지출은 둔화(종합)

이창용 한국은행 총재가 오는 8월 미국에서 열리는 국제경제 심포지엄인 '잭슨홀 회의'에서 발표자로 나선다.30일 한국은행에 따르면 이 총재는 오는 8월 25~27일(현지시간) 열리는 '잭슨홀회의'에서 마지막 세션 발표를 맡는다.주요국 중앙은행 총재가 기조연설에 나서는 경우는 있지만, 한 세션의 발표자로 나서는 것은 이례적인 일이다. 한국은행 총재 중에서 잭슨홀 회의 세션 발표자로 참석하는 건 이 총재가 처음이다.잭슨홀 회의는 매년 8월 미국 캔자스시티 연방준비은행이 와이오밍주 잭슨홀에서 주최하는 심포지엄으로 주요국 중앙은행 총재와 경제 전문가를 초청해 개최한다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 등의 통화정책 기조를 확인할 수 있는 장으로 알려져있다.올해 잭슨홀 회의 주제는 '경제와 정책에 대한 제약조건 재평가'(Reassessing Constraints on the Economy and Policy)다.신용현 한경닷컴 기자 yonghyun@hankyung.com