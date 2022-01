고객 맞춤형 업그레이드로 계속 새 제품처럼…'LG UP 가전' 출시

씽큐 앱으로 새 기능 추가…올해 UP가전 20개 출시 예정"가전 리더십 바탕으로 고객에 제품 넘어서는 혁신 경험 줄 것"LG전자가 가전제품을 고객에 맞춰 끊임없이 진화시킨다는 개념을 담은 'LG UP(업) 가전'을 출시한다.LG전자 H&A 사업본부장 류재철 부사장은 25일 온라인 기자간담회를 열고 "LG UP가전은 계속 진화하며 내 삶을 더 편하게 만드는 가전이자 쓸수록 나를 더 깊이 이해하고 내게 맞춰주는 가전"이라며 "사는 순간 구형이 되는 가전의 한계를 넘어 새로운 패러다임을 만들겠다"고 밝혔다.LG UP 가전은 고객이 가전제품을 구매한 이후 사용 패턴을 빅데이터로 분석해 고객 니즈(요구)와 불편함(페인포인트·Pain Point)을 파악하고 새로운 기능·서비스를 업그레이드해 주는 전 과정을 이른다.LG전자는 올해 세탁기, 건조기, 워시타워, 얼음정수기냉장고, 식기세척기, 에어컨 휘센 타워, 공기청정기, 수제맥주 제조기 홈브루 등 약 20종의 제품군에서 UP 가전을 적용한 신제품을 선보이고 라인업을 늘려갈 계획이다.LG UP 가전의 중심은 고객과 제품을 연결하는 스마트홈 플랫폼 'LG 씽큐'(LG ThinQ)다.고객은 LG 씽큐 애플리케이션에서 클릭 한 번으로 UP 가전 업그레이드를 진행할 수 있다.고객이 LG 씽큐 앱에 등록해 놓은 제품에 새 업그레이드가 추가될 경우 휴대폰으로 알람을 보내기도 한다.기존 씽큐 앱 업데이트는 고객의 선택권이 없는 일방향이었다.이와 달리 UP 가전 업그레이드는 고객이 자신의 필요에 따라 맞춤형으로 선택하고 아이디어를 LG전자에 제시할 수도 있다는 점에서 근본적으로 다르다고 LG전자는 설명했다.예를 들어 새로 반려동물을 키우게 된 고객은 기존에 사용하던 세탁기, 건조기의 소프트웨어를 업그레이드해서 반려동물 알레르기 원인 물질을 제거하는 '펫케어' 기능을 추가할 수 있다고 LG전자는 소개했다.소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어까지 업그레이드할 수 있다.기존 공기청정기에 펫 전용 필터를 장착해 펫케어 기능을 추가하는 식이다.LG전자는 UP 가전의 확장성을 반영해 소프트웨어와 하드웨어를 설계해 신제품을 선보인다는 계획이다.LG전자는 가전제품의 기능·품질 등이 상향 평준화되면서 고객이 제품 사용 경험을 중시하는 트렌드에 맞춰 LG UP 가전을 기획했다.기획 단계에서 '제품을 계속 업데이트 하며 새로운 제품처럼 사용하면 사용 주기가 길어져 오히려 판매에는 손해가 아니냐'는 지적도 나왔으나 "고객에게 집중해 혁신 경험을 제공하고 그 가치를 인정받는다면 어떻게든 사업에 도움이 될 것"이라는 결론을 내리고 UP 가전을 출시했다고 류 부사장은 전했다.이러한 철학을 담아 LG UP 가전의 구호는 '당신에게 맞춰 계속 더 좋아지는 LG UP 가전'으로 정해졌다.이는 조주완 사장이 신년사에서 "고객 감동을 위해 한발 앞서고(First), 독특하며(Unique), 새로운(New) 'F·U·N'의 경험을 제공하는 것이 우리의 목표"라고 밝힌 것과도 같은 맥락이다.류 부사장은 "독보적인 생활가전 기술력을 바탕으로 고객이 익숙한 제품을 사용하면서도 늘 새 제품을 사용하는 듯한 혁신적인 경험을 제공하기 위해 UP 가전을 만들었다"며 "쓸수록 편리해지고 똑똑해지는 제품의 경험을 주는 것이 목표"라고 강조했다.LG전자는 고객 맞춤형 업그레이드를 제공하기 위해 서비스 기획, 운영, 개발 등을 맡는 100여명 규모의 전담 조직을 운영한다.LG 씽큐 앱으로 고객 의견을 수렴하고 철저히 검토·반영해 새로운 기능의 업그레이드를 내놓는다는 계획이다.UP 가전의 소프트웨어 업그레이드에 대해 별도 비용은 없다.기존 제품을 사용하는 고객들도 UP 가전 기능을 최대한 사용할 수 있도록 방침을 세우고 세부 방법을 연구 중이다.또 중장년 고객도 UP 가전 사용에 어려움이 없도록 하기 위해 사용자 인터페이스(UI) 등을 쉽게 설계했다고 LG전자는 소개했다.아울러 LG UP 가전 전반에 에너지 사용량을 줄이는 기술을 적용해 환경 영향 최소화를 위한 노력도 함께 기울일 예정이다./연합뉴스