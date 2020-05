현대·기아차, 비대면 IT 개발 플랫폼 구축

-IT 개발 전면 비대면 개발 환경으로 전환

▶ 쌍용차, G4 렉스턴 F/L 국내 포착

▶ 휘발유 가격 15주째 하락…서울도 속속 1천100원대 등장

▶ 기아차, 내수 소비 활성화 프로모션 진행

▶ 현대·기아차, 오픈소스 소프트웨어 관리 강화

현대·기아자동차가 비대면 IT 개발 플랫폼을 구축한다고 11일 밝혔다.현대오토에버와 공동 구축한 비대면 IT 개발 플랫폼은 소프트웨어 개발에 필요한 인프라와 프로그램 개발 툴에 클라우드 방식을 적용한 것이 특징이다. 또 보안 지침 및 개발 과정을 새 환경에 맞도록 보완하고 협력사의 의견을 수렴해 개발 시스템을 구성했다. 협력사 직원들은 비대면 IT 개발 플랫폼을 통해 자택, 회사 등 원하는 장소와 PC로 IT 개발 업무를 수행할 수 있다.현대·기아차는 의왕, 소하리 등 6곳에 IT개발센터를 운영하고 있다. IT개발센터 내에 100여개 협력업체 1,000여명 인원이 상주해 개발업무를 수행하고 있다. 현대·기아차는 우선 의왕 IT개발센터의 협력사 인력을 비대면 개발 체제로 전환하고 연내 소하리, 양재 등 IT개발센터의 운영을 비대면으로 확대할 계획이다.오아름 기자 or@autotimes.co.kr