혁신 핀테크 상품 BNPL의 고공 행진

[애널리스트 칼럼]강혜승 미래에셋증권 연구원

핀테크의 가장 두드러지는 경제·사회적 효용은 금융소외계층, 즉 언뱅크드(Unbanked), 언더뱅크드(Underbanked), 씬파일러(Thin filer) 인구가 많은 국가 및 지역에서, 기술과 데이터를 활용해 금융 포용을 확대할 때 나타난다. 또한, 금융 상품·서비스의 가격이 높은 분야나 국가에서 기술과 혁신을 통해 가격을 낮출 여지가 클 때 파괴력이 크다. 소비자 대출 상품인 BNPL(Buy Now, Pay Later: 선구매 후불 할부 결제) 상품, 비싼 당좌예금 수수료, ATM 수수료 등을 무료화해 고객을 확보하는 미국과 유럽의 디지털 뱅크를 예로 들 수 있다.BNPL은 여러가지 수익 모델이 있는데, 가장 일반적인 것은 소비자가 연체를 하지 않는 한 소비자로부터는 이자와 수수료를 받지 않고 가맹점으로부터 수수료를 받는 모델이다. 가맹점들이 수수료를 지불하면서 BNPL을 채택하는 이유는, 소비자들에게 소액 신용공여 결제 옵션을 제공함으로써 구매력과 구매 전환율을 높여 가맹점의 매출이 증대되는 효과가 있기 때문이다. BNPL 핀테크 기업들은 머신러닝, 데이터 분석 기반으로 승인율을 최대한 높이면서도 연체·부실률을 최대한 낮게 관리하는데 주력한다. 상환 등 실시간 행동 데이터에 기반해 BNPL 한도를 상향하는 등의 리스크 관리를 한다.최근 BNPL에 대한 투자자들의 관심이 높다. 올해 초 BNPL 이용 금액은 팬데믹 이전 대비 3배 성장했고 향후에도 높은 성장이 예상되는데, 그 이유는 다음과 같다. 첫째, MZ세대의 소비 성장으로부터 구조적인 수혜를 입을 전망이다. BNPL은 주로 MZ세대 사이에서 인기가 높다. BNPL이 특히 인기를 끌고 있는 시장은 북유럽, 호주, 독일 등이며, 최근 미국에서도 BNPL 결제액이 고성장 중이다. 미국 등 주요국 내 MZ세대의 노동인구 비중은 현재 40%~50%이지만, 소비 지출 비중은 아직 25%~30% 수준이다. MZ세대의 소득 증가, MZ세대로의 점진적 부의 이전을 감안할 때, 향후 10년 내에 이들의 소비 지출 비중은 50% 이상으로 상승 예상된다. 이 국가들의 MZ세대는 신용카드를 보유하지 않고 있거나 보유한다고 해도 선호하지 않는다.대부분의 국가에서 신용카드 할부대출, 리볼빙 서비스는 ‘고비용이고 투명하지 않은 상품’이라는 인식이 강하다. 신용카드 결제에 있어서 한국의 무이자 할부대출은 특이한 경우이다. BNPL은 주로 신용공여 기능이 없고 계좌 잔고 내에서 결제하는 직불카드에 연계해 이용된다. 둘째, 이커머스 성장과 이커머스 시장에의 BNPL 침투율 확대에 따라 성장할 것이다. BNPL 시장은 초기 발달 단계로, 아직 침투율이 낮아 성장 잠재력이 충분하다. 셋째, 방대한 오프라인 리테일 영역으로 확장함에 따른 성장 여력도 크다.8월 1일, 미국 결제기업 스퀘어가 호주 태생 글로벌 BNPL 기업 애프터페이를 290억 달러 규모 주식 교환 딜로 인수할 계획이라고 발표했다. 이는 호주 역사상 가장 큰 M&A 딜이다. 이에 따라 고성장 중인 BNPL 핀테크 기업들의 M&A 가치가 부각되는 추세다. 8일 27일에는 미국의 어펌이 아마존 고객에 BNPL 서비스를 제공하는 파트너십을 체결했다고 발표했고 당일 어펌 주가는 47% 상승 마감했다. 페이팔은 지난 해 BNPL인 ‘Pay in 4’ 서비스를 출시했고, 애플은 올해 7월, 골드만삭스와 제휴해 애플페이 사용자들에게 BNPL 서비스를 제공할 계획임을 밝혔다.비상장 기업인 스웨덴 태생의 글로벌 BNPL 클라르나(Klarna)는 올해 6월, 소프트뱅크 등으로부터 투자를 받을 때 밸류에이션이 올해 3월 대비 약 50% 상승한 456억 달러로 가치 평가를 받았다. 구조적 성장 잠재력이 큰 BNPL 분야에서 당분간 M&A, IPO, 신규 서비스 출시 등 투자자들의 관심을 끄는 이슈들이 많을 것으로 예상된다. 별도로 국가별 규제 도입 및 영향, 경쟁 격화와 그에 따른 가맹점 수수료 하방 압력, 기업별 유동성·조달 리스크 등은 반드시 점검해야 할 리스크 요인이다. 또한, 주가가 단기 급등한 경우 조정 가능성이 존재하는 점도 감안해야 할 것이다.