경제 재개 본격화...B.E.A.C.H ETF 주목할 시점

[애널리스트 칼럼] 서세희 한국투자증권 연구원

최근 코로나19 백신 접종이 확대되면서 경제활동 재개 속도가 빨라지고 있다. 특히 백신 접종을 상당 부분 진행한 국가들이 여행 제한을 해제하는 등 국경에 걸었던 빗장을 풀며 여행, 레저, 항공 수요 회복에 대한 기대감이 커지고 있다.유럽연합(EU)은 7월 1일부터 디지털 백신 여권을 도입할 예정이다. 백신 여권이 도입되면 코로나19 백신 접종을 마친 유럽연합(EU) 거주자는 별도의 격리 기간을 거치지 않고 역내 이동이 가능해질 전망이다.미국 역시 높은 백신 접종률을 등에 업고 코로나19 팬데믹이 시작된 지 15개월 만에 경제 활동을 전면 재개하고 있다. 지난해 3월 미국의 주(州) 정부 가운데 가장 먼저 주민들에게 자택 대피령을 내리며 봉쇄 조치에 나섰던 캘리포니아주와 주민의 70% 이상이 최소 1회 이상 백신 접종을 마친 뉴욕주는 인원 제한과 마스크 착용, 사회적 거리 두기 등의 방역 규제를 대부분 해제했다. 이에 따라 백신 접종을 마친 사람들은 대부분의 실내외에서 마스크를 쓰지 않고 다닐 수 있게 됐다.전세계 경제활동 재개가 본격화되고 여행 제한이 해제되는 국가가 증가하면서 수요 확대가 기대되는 여행, 레저, 항공 등 ‘B.E.A.C.H’ 업종에 대한 관심이 커지고 있다. B.E.A.C.H 업종은 예약(Booking), 엔터테인먼트와 라이브 이벤트(Entertainment & Live Events), 항공(Airlines), 크루즈와 카지노(Cruises & Casinos), 호텔과 리조트(Hotels & Resorts) 등 경제 재개 관련 업종을 의미한다. 이들은 코로나19 확산 이후 가장 큰 피해를 입은 업종 중 하나로, 경제 정상화 과정에서 큰 실적 반등이 기대된다.B.E.A.C.H 업종 관련 상장지수펀드(ETF)로는 US Global Jets ETF(JETS), ETFMG Travel Tech ETF(AWAY), Advisorshares Hotel ETF(BEDZ), Sonicshares Airlines, Hotel, Cruise Lines ETF(TRYP), The Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF(CRUZ) 등이 있다.JETS는 델타에어라인, 유나이티드에어라인홀딩스, 사우스웨스트에어라인 등 전세계 다양한 항공주에 투자한다. AWAY는 에어비앤비, 델타에어라인, 부킹홀딩스 등 여행 관련 사업을 영위하는 기업에 투자한다. B.E.A.C.H 기업들의 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했다. 하지만 하반기 경제활동 재개 과정에서 실적 반등이 예상되고 있어 계속해서 주목할 필요가 있다.