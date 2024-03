"파월의 말 안 듣겠다"…반기 든 Fed 인사들 [정인설의 워싱턴나우]

매파 전향하는 비둘기파 속출하나 / 美증시 주간전망

'울퉁불퉁한 경로' 보여줄 PCE

사진=EPA

울퉁불퉁한 디스인플레이션

I think they haven't really changed the over-all story which is that of inflation moving down gradually on a sometimes-bumpy road toward 2%.)

사진=AFP

( Where housing services inflation will come back down as current market rents are suggesting will happen. Where non-housing services will move back down. Some combination of those things. It may be different from the combination we had before the pandemic -- will be sustained and we'll bring inflation down to 2% sustainbly.)

I would say the January number -- which was very high -- the January PCI and PCE numbers were very high. There's reasonable seasonal effects there.)

'매'로 전향 선언한 '비둘기'

사진=로이터

스칸디니아발 피벗 이어지나

'파산 위기' 트럼프 기사회생하나

사진=AP

사진=로이터

사진=EPA

미국 중앙은행(Fed)이 시장 예상을 뒤엎고 원위치를 고수했습니다. 미국 경제는 기존 시나리오보다 더 강력할 것으로 보면서 인플레이션 전망은 크게 바꾸지 않았습니다. 인플레이션 완화를 가로막고 있는 기름값과 주거비는 크게 개의치 않는다고 했습니다. 안도한 미국 증시는 '나이키 곡선'을 그렸습니다.겉으로만 보면 미국 경제는 '꽃길'을 걷고 있는 듯 보이지만 그 속을 들여다보면 꼭 그렇지만은 않습니다. 곳곳에 암초가 도사리고 있습니다. 제롬 파월 Fed 의장의 말대로 '울퉁불퉁한 길'(bumpy road)을 지나야 합니다. 그 과정에서 적잖은 문제가 발생할 수 있습니다.아슬아슬한 곡예운전을 하고 있는 Fed를 중심으로 이번주 주요 일정과 이슈를 살펴보겠습니다.Fed는 지난 20일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 올해말까지 시장 예상을 뒤엎고 3회 금리 인하 전망을 유지했습니다. 이어 파월 의장은 기자회견에서 인플레이션에 관해 세 가지 중요한 발언을 했습니다.첫째는 울퉁불퉁한 길을 여러번 강조한 점입니다. 언젠가 인플레이션 목표치 2%를 달성하겠지만 그 과정에서 험난한 장애물을 몇 번 만난다는 것입니다. 울퉁불퉁하다는 'bumpy'라는 표현을 5회나 썼습니다.둘째는 인플레이션 완화를 가로막는 주거비도 언젠가 떨어질 것이라고 명시적으로 밝혔습니다. 비주거 서비스 인플레도 마찬가지 경로를 밟을 것이라고 했습니다. 하지만 팬데믹 이전과는 다른 조합이 나타날 것으로 예측했습니다.셋째는 시장 컨센서스보다 높게 나온 1월 물가 지표는 계절적 요인이 컸다고 평가했습니다. 한 마디로 하면 일시적이었기 때문에 대세엔 지장이 없다는 얘기입니다.그럼에도 2월 지표는 괜찮았다고 봤습니다. 파월 의장의 이런 판단이 맞는 지는 2월 개인소비지출(PCE) 물가에서 확인할 수 있습니다.뉴욕증시 휴장일인 29일(성 금요일)에 나오는 PCE 지표는 여전히 디스인플레이션에 대해 100% 확신을 주지 못할 가능성이 큽니다. 전문가들은 2월 PCE 상승률이 전년 동기대비 2.5%로 예상하고 있습니다. 1월보다 0.1%포인트 올라간 수치입니다. 전월 대비 상승률도 1월 0.3%에서 2월 0.4%로 뛸 것으로 보고 있습니다.전년 동기대비 근원 PCE 상승률은 1월과 같은 2.8%로 전망되고 있습니다. 전월 대비 근원 PCE 상승률도 1월과 동일하게 0.3%를 유지한다는 게 시장 컨센서스입니다.클리블랜드 연방은행의 실시간 인플레 예측 플랫폼인 인플레이션나우 캐스팅 전망치도 비슷합니다. 전년동기대비 헤드라인 PCE 상승률은 2.45%, 근원 PCE 상승률은 2.78%로 각각 보고 있습니다.점도표상 올해 금리 전망치 중간값은 변하지 않았지만 상세 내용은 큰 변화가 있었습니다. 우선 지난해 12월 점도표에선 19명의 FOMC 위원 중 11명이 올해말까지 3회 이상의 금리 인하를 점쳤습니다. 그러나 이번엔 10명으로 줄었습니다. 금리 인하를 2회 이하로 해야한다는 위원 수는 9명이었습니다. 단 한 명만 금리 전망치를 바꾸면 올해말 금리 인하 횟수는 2번 이하로 줄어든다는 얘기입니다.그런 와중에 지난해까지 비둘기파로 분류된 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재가 매파로 돌변했습니다. 보스틱 총재는 지난 22일 "올해 기준금리 인하 횟수가 1회에 그칠 것"으로 예상했습니다. "경제가 예상보다 회복력이 있기 때문에 인내심을 가져야 한다"는 이유였습니다. 직전까지는 올해말까지 두 번 금리를 인하해야 한다고 했던 데서 매파적으로 바뀐 것입니다. 보스틱 총재는 올해부터 FOMC 투표권을 보유하면서 금리 인하에 좀 더 신중해졌습니다.이번주엔 보스틱 총재처럼 매파로 커밍아웃하는 FOMC 위원들이 있는 지 확인하는 기회가 있습니다. 우선 보스틱 총재가 25일에 다시 공식석상에 섭니다. 그리고 가장 비둘기적 입장을 견지해온 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재도 같은날 연설을 합니다. 리사 쿡 Fed 이사도 하버드대에서 물가 안정과 완전고용으로 대표되는 Fed의 이중책무를 주제로 강연을 합니다.크리스토퍼 월러 Fed 이사도 27일 뉴욕에서 경제전망에 대해 연설을 하고 증시 휴장일인 29일엔 파월 의장도 샌프란시스코에서 대담에 나섭니다. 이밖에 적잖은 Fed 인사들이 언론과 인터뷰를 하면서 본인들의 생각을 피력할 예정입니다.Fed의 지도부와 FOMC 투표권을 보유한 지역 연은 총재들의 발언을 눈여겨볼 필요가 있습니다.지난해부터 동남아시아와 중남미에서 금리 인하 움직임은 시작됐습니다. 물가가 안정된 요인보다는 경기가 식고 있는 것에 대한 대응이었습니다. 그리고 선진국이 아닌 개발도상국 중심으로 금리 인하 대열에 동참했습니다.그러다 스위스중앙은행이 주요 국가 중 처음 금리인하에 나섰습니다. 지난 21일 기준금리를 연 1.75%에서 1.5%로 0.25%포인트 인하했습니다. 2015년 이후 9년 만의 금리 인하입니다. 올해 물가 상승률 전망치도 낮추면서 인플레와의 싸움이 효과를 보고 있다고 했습니다.이번 주엔 이웃 나라인 스웨덴이 기준금리를 결정합니다. 시장에선 스웨덴중앙은행이 27일에 금리 인하 신호를 줄 것으로 보고 있습니다. 5월이나 6월을 스웨덴의 유력한 피벗 시기로 점치고 있습니다.로이터통신은 앞으로 주요 국가 중 스웨덴이 가장 먼저 금리를 내리면 유로존(ECB)과 미국, 캐나다, 영국, 호주 등의 순으로 피벗에 나설 것으로 예측했습니다.3월 이후 미 대선 구도는 요동치고 있습니다. 각종 여론조사에서 조 바이든 대통령이 지지율을 회복하고 있습니다. 바이든 대통령이 국정 연설을 기점으로 '고령 리스크'를 조금씩 잠재우고 있기 때문입니다.반면 도널드 트럼프 전 대통령 지지율은 정체 상태에 있습니다. 뉴욕주 법원이 부과한 6조원대 벌금을 낼 돈이 없어 '사법 리스크'에 대한 우려가 커진 탓입니다.트럼프 전 대통령은 뉴욕주 법원에서 사기 대출 항소심을 진행하려면 25일까지 4억5400만달러 이상의 자금을 공탁해야 합니다. 그렇지 않으면 뉴욕주 검찰은 트럼프 일가가 보유한 자산을 압류하는 절차를 시작할 수 있습니다. 트럼프 전 대통령은 측은 벌금형 집행을 중단하거나 공탁금을 줄여달라고 요청했지만 뉴욕주 법원은 받아들이지 않고 있습니다.트럼프 전 대통령은 본인이 설립한 소셜미디어 '트루스소셜' 상장으로 위기를 돌파하려 하고 잇습니다. 기업인수목적회사(스팩)인 디지털월드 애퀴지션(DWAC)과 트루스소셜 모회사를 합병해 우회상장하는 경로입니다. 지난 22일 DWAC 주총에서 합병 건을 통과시켰습니다.DWAC 기업 가치는 55억 달러로 평가되며 트럼프 전 대통령이 보유한 약 60%의 지분은 30억 달러 가치를 지니는 것으로 추정됩니다. 물론 DWAC 주가가 급락하고 있는 데다 우회상장이 승인될 지가 변수입니다. 또 상장을 하더라도 보호예수로 트럼프의 지분을 6개월 간 처분할 수 없습니다. 그럼에도 트럼프의 유동성 위기에 대한 우려는 어느 정도 불식시킬 수 있습니다.러시아와 우크라이나 전쟁도 새 국면을 맞이했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 5선이 확정된 지 4일 뒤 러시아 모스크바 공연장에 대규모 테러가 발생했기 때문입니다.이슬람국가(IS)가 본인들의 소행이라고 밝혔지만 푸틴 대통령은 우크라이나를 배후로 지목했습니다. 러시아는 24일 우크라이나 수도 키이우와 서부 도시 르비우에 미사일 수십발을 퍼부었습니다. 러시아 미사일이 폴란드 국경까지 날아가 긴장감은 커지고 있습니다. 이스라엘과 하마스의 일시 휴전도 답보상태에 있습니다.기나긴 긴축의 끝은 다가오고 있지만 긴축의 고통을 가중시킨 전쟁은 종료될 기미를 보이지 않고 있습니다. 이번 주는 금리인하 움직임과 전쟁이 어떤 묘한 콜래보를 일으킬 지를 보는 게 관전포인트가 될 전망입니다.워싱턴=정인설 특파원 surisuri@hankyung.com