[인베스팅닷컴] ‘다우의 개’ 전략에 속한 종목, 또다시 시장 수익률 상회할 것

By Ismael De La Cruz(2024년 1월 17일 작성된 영문 기사의 번역본) 다우의 개(Dogs of the Dow) 전략은 일반적으로 시장 수익률을 상회하며 지금까지 더 나은 성과를 달성했다. 이 전략은 단순하고 실행이 쉽기 때문에 투자자들에게 매력적이다. ‘다우의 개’ 전략에 포함되는 몇 가지 종목을 살펴보려고 한다. 2024년에 시장 수익률을 앞서고 싶다면, AI 기반 프로픽(ProPicks)를 활용해 강세장을 놓치지 말자. 자세히 알아보기마이클 오히긴스(Michael O'Higgins)가 만들고 자신의 저서 “비팅 더 다우(Beating the Dow)”에서 상세히 설명한 ‘다우의 개’ 전략은 처음에 다우존스 지수에 상장된 기업을 대상으로 착안되었다. 그러나 이 전략은 북미를 넘어서 유럽 증시 지수에도 적용할 수 있다. ‘다우의 개’ 전략은 한 해의 마지막 거래 세션이 마감될 때 배당수익률이 가장 높은 10개 기업을 선정하는 것이다. 이렇게 선정된 10개 기업의 주식을 각각 동일한 수로 매입해 1년 내내 보유하면 된다. 1957년부터 2003년까지 ‘다우의 개’ 전략은 지속적으로 다우지수를 능가하는 성과를 냈다. 2024년 ‘다우의 개’ 전략을 구성하는 종목과 각 종목의 배당수익률을 다음과 같다. 월그린스 부츠 얼라이언스 (NASDAQ:WBA): 7.35% 버라이즌 커뮤니케이션 (NYSE:VZ): 7.06% 3M (NYSE:MMM) 5.49% 다우 (NYSE:DOW) 5.11% IBM (NYSE:IBM) 4.06% 셰브론 (NYSE:CVX) 4.05% 코카콜라 (NYSE:KO) 3.12% 암젠 (NASDAQ:AMGN) 3.12% 시스코 시스템즈 (NASDAQ:CSCO) 3.09% 존슨앤드존슨 (NYSE:JNJ) 3.04%또한 ALPS Sector Dividend Dogs ETF(NYSE:SDOG)도 흥미롭다. 이 펀드는 11개 S&P 500 섹터에서 배당수익률이 높은 5개 종목을 각각 선정하고 동일한 가중치를 부여한다. 이는 ‘다우의 개’ 전략을 다소 변형한 형태다. 인베스팅프로 전문 도구를 사용해 몇 가지 흥미로운 데이터를 살펴보려고 한다 1. 월그린스 부츠 얼라이언스 월그린스는 1909년에 설립된 제약 회사로 일리노이주 디어필드에 본사를 두고 있다.3월 12일에 주당 0.25달러 배당금을 지급할 예정이며, 배당락일은 2월 16일이다. 또한 배당수익률은 4.30%이다.출처: 인베스팅프로3월 27일에는 분기 실적을 발표할 예정이며 매출은 2.08% 증가할 것으로 예상된다. 또한 2024년 연말까지는 3.5% 증가할 것으로 보인다.출처: 인베스팅프로 월그린스의 티모시 웬트워스 CEO는 1월 5일에 주당 평균 24.222달러에 1만 주를 매입할 것이라고 밝혔다. 그는 최근 인수 후 이미 585,122주를 보유하고 있다. 출처: 인베스팅프로월가에서 제시하는 월그린스 부츠 얼라이언스의 목표주가는 26.18달러다. 출처: 인베스팅프로 2. 버라이즌 커뮤니케이션 버라이즌은 전 세계 소비자, 기업 및 정부 기관에 통신, 기술, 정보 및 엔터테인먼트 제품과 서비스를 제공한다. 버라이즌은 이전에 ‘Bell Atlantic Corporation’으로 알려져 있었으며 2006년 6월에 현재 사명으로 변경했다. 1983년에 설립되었으며 뉴욕에 본사를 두고 있다. 버라이즌의 배당수익률은 6.90%이다.출처: 인베스팅프로 1월 23일에 분기 실적을 발표할 예정이며, 2024년에 대해서는 1.5%의 매출 성장률을 예상한다. 출처: 인베스팅프로 월가에서는 버라이즌의 목표주가를 41.97달러, 인베스팅프로 모델은 45.84달러로 제시한다. 출처: 인베스팅프로 3. 3M 3M은 다양한 기술을 연구, 개발 및 상용화하는 데 전념하고 있으며, 산업 장비와 같이 다양한 분야의 제품과 서비스를 제공한다. 1902년에 설립되었고 미네소타주 세인트폴에 본사를 두고 있다. 배당수익률은 5.55%이다. 출처: 인베스팅프로 1월 23일에 분기 실적을 발표할 예정이며, 2024년 주당순이익은 7.7% 증가, 매출은 3% 증가할 것으로 예상된다. 출처: 인베스팅프로 월가에서는 3M의 목표주가를 114.2달러, 인베스팅프로 모델은 134.69달러로 제시한다. 출처: 인베스팅프로 4. 존슨앤드존슨 존슨앤드존슨은 다양한 아기 돌봄 용품을 연구, 개발 및 제조하는 기업이다. 1886년에 설립되었고 본사는 뉴저지주 뉴브런스윅에 위치한다. 3월 5일에 1.19달러의 배당금을 지급하며 배당락일은 2월 16일이다. 또한 배당수익률을 2.93%이다.1월 23일에 분기 실적을 발표할 예정이며 2024년 전체 주당순이익은 8.1% 상승, 매출은 3.1% 상승할 것으로 전망한다. 출처: 인베스팅프로 월가에서 제시한 존슨앤드존슨 목표주가는 174.68달러다. 출처: 인베스팅프로 5. 시스코 시스템즈 시스코 시스템즈는 정보 및 통신 기술 산업과 관련된 제품을 설계, 제조 및 판한다. 1984년에 설립되었으며 캘리포니아 새너제이에 본사를 두고 있다. 배당수익률은 +3.10%이다. 출처: 인베스팅프로 시스코 시스템즈는 2월 14일에 분기 실적을 발표한다. 출처: 인베스팅프로 시스코 시스템즈에 대해서는 28건의 투자의견이 있으며 그중 9건은 매수, 18건은 보유 그리고 1건은 매도 의견이다.월가에서 제시한 시스코 목표주가는 53.97달러이며 인베스팅프로 모델은 56.77달러를 제시한다.출처: 인베스팅프로 해당 기사는 인베스팅닷컴에서 제공한 것이며 저작권은 제공 매체에 있습니다. 기사 내용 관련 문의는 해당 언론사에 하시기 바랍니다.※ 해당 기사 원문 보러가기