JP모간 회장 "美 경제 침체 가능성…연착륙 확률 40%"

미국 최대 은행인 JP모간체이스의 제이미 다이먼 회장 겸 최고경영자(CEO)가 미국 경제가 침체에 빠질 수 있다는 경고를 전했다.다이먼 회장은 7일(현지시간) 미국 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 “미국 경제가 연착륙할 가능성을 종전과 같은 35~40%로 전망한다”며 “경기 침체를 가장 유력한 시나리오로 보고 있다”고 밝혔다. 이는 다이먼 회장이 몇 달 전 밝힌 견해와 비슷한 수준이다. 지난 4월 인터뷰에서 그는 “시장이 미국 경제의 연착륙 가능성을 70% 수준으로 너무 낙관적으로 보고 있다”며 “나는 그 절반 정도로 본다”고 언급했다.다이먼 회장은 경제에 불확실성이 너무 많다는 점을 지적했다. 그는 “나는 항상 지정학적 긴장, 주택, 재정적자, 가계지출, 양적 긴축, 대선 등 모든 것들이 시장을 불안하게 만든다고 지적해왔다”고 강조했다. 그러면서도 신용카드 연체율이 상승하고는 있지만 미국이 현재 침체상황은 아니라고 진단했다.미국 중앙은행(Fed)이 인플레이션을 목표치인 2%로 낮출 수 있을지에 대해서는 “약간 회의적”이라면서 인플레이션이 반등할 수 있다는 기존 입장을 재확인했다.차기 정부 내각에 합류하는 것을 고려하고 있냐는 질문에는 “나는 지금 내가 하는 일을 사랑한다(I am very happy with what I am doing)”며 답을 피했다. 트럼프 전 대통령은 대선 승리 시 재무장관 후보로 다이먼 회장을 고려한다고 말했다가 번복한 바 있다.한경제 기자