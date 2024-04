ESG 슬로건 'Wings for Better life, Fly Green Save more' 발표

사진=진에어 는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 방향성과 실천 의지를 담은 ESG 슬로건을 발표했다고 2일 밝혔다.



발표된 슬로건은 'Wings for Better life, Fly Green Save more'로 녹색비행으로 환경을 보호하며 우리의 더 나은 삶을 위한 날개가 되어 날아오르겠다는 의지를 담고 있다.



이번 슬로건은 사내외 ESG 공모전을 통한 아이디어를 수렴해 결정됐으며 향후 진에어의 ESG 활동에 다양하게 활용될 예정이다.



진에어는 "대내외적으로 ESG 경영 미션과 비전을 보다 명확히 하고자 이번 슬로건을 선정하게 됐다"며 "앞으로도 사회적, 환경적, 경제적 책임을 다하는 지속 성장 가능한 항공사로 발전할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.



차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com 진에어 는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 방향성과 실천 의지를 담은 ESG 슬로건을 발표했다고 2일 밝혔다.발표된 슬로건은 'Wings for Better life, Fly Green Save more'로 녹색비행으로 환경을 보호하며 우리의 더 나은 삶을 위한 날개가 되어 날아오르겠다는 의지를 담고 있다.이번 슬로건은 사내외 ESG 공모전을 통한 아이디어를 수렴해 결정됐으며 향후 진에어의 ESG 활동에 다양하게 활용될 예정이다.진에어는 "대내외적으로 ESG 경영 미션과 비전을 보다 명확히 하고자 이번 슬로건을 선정하게 됐다"며 "앞으로도 사회적, 환경적, 경제적 책임을 다하는 지속 성장 가능한 항공사로 발전할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com