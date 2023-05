부산 롯데월드서 동화속 주인공 되어볼까?…'로리 부티크' 퍼레이드 선착순 예약제 운영

지난 21일 오후 부산 기장군 롯데월드 어드벤처 부산. 놀이공원의 ‘얼굴’ 격인 퍼레이드가 시작되자 관람객으로 온 어린이가 공연단과 함께 등장했다. 화려하게 치장된 퍼레이드 차량의 꼭대기에 서서 아이들은 수줍어하거나, 화사한 웃음을 지으며 손을 흔들기도 했다. 공주님 또는 왕자님 복장으로 퍼레이드 공연단과 함께 행사를 즐겼다. 이곳의 밤은 또 다른 분위기를 연출한다. 화려한 불꽃과 레이저 쇼가 기장군 일대 밤하늘을 밝혔다.롯데월드 어드벤처 부산은 지난해 10월 BTS 부산 공연 당시 야간 EDM 파티를 여는 등 계절마다 다채로운 콘텐츠를 준비해 관람객을 유혹 중이다. 엑스포 실사단이 부산을 다녀간 지난 4월을 전후해 부산 대표 캐릭터 ‘부기’와 롯데월드 캐릭터 ‘로리’를 비롯해 헬로카봇, 콩순이, 신비, 코코몽 등 어린이를 위한 유명 캐릭터가 프로야구 롯데 자이언츠 응원단과 함께 유치 열기를 지폈다. 롯데월드 어드벤처 부산에는 지난 3월 31일 기준 개장 1년 만에 140만 명의 관람객이 다녀갔다. ○가정의 달, 행사 다양롯데월드 어드벤처 부산은 가정의 달을 맞아 화려한 불꽃놀이와 레이저 쇼가 어우러진 ‘불꽃놀이 with 나이트 퍼레이드’를 진행 중이다. 지난 3월 개장 1주년을 맞아 처음으로 선보인 ‘불꽃놀이 with 나이트 퍼레이드’는 롯데월드 어드벤처 부산을 찾은 손님들로부터 호평받았다.이번에는 기존의 불꽃놀이에 레이저 쇼가 더해져 더욱 화려한 볼거리를 제공한다. 관람객은 롯데월드 어드벤처 부산 테마곡에 맞춰 연기자들의 공연과 함께 불꽃놀이와 레이저 쇼를 감상할 수 있다. 이달 한 달 동안 진행 중인 ‘불꽃놀이 with 나이트 퍼레이드’는 오는 27일과 28일에 열릴 예정이다.롯데월드 어드벤처 부산에서도 고객 참여 프로그램을 올해 처음으로 만날 수 있다. ‘로리 부티크’는 화려한 분장과 드레스, 액세서리 등을 착용하고 사랑스러운 캐릭터로 변신해 퍼레이드에 참여하는 프로그램이다. 동물, 요정, 공주 캐릭터와 공연단 사이에서 퍼레이드의 주인공이 되는 셈이다.퍼레이드의 주인공이 될 수 있는 참여 대상자는 6세부터 10세까지의 어린이로 홈페이지 신청을 통한 선착순 사전 예약제(유료)로 운영된다. 프로그램은 주 5일(화요일, 수요일 휴연), 일 2회(주간·야간)로 구분해 회당 최대 4명이 참여할 수 있다. 롯데월드 어드벤처 부산 관계자는 “예약이 조기에 마감될 정도로 높은 인기를 얻고 있다”며 “가정의 달을 맞아 함께한 자녀와 가족에게 롯데월드에서만 경험할 수 있는 특별한 추억을 선물하고 싶다면 롯데월드 어드벤처 부산을 추천한다”고 밝혔다. ○워터파크도 새 단장국내 최대 규모를 자랑하는 롯데워터파크가 5월 가정의 달을 맞아 공연과 경품 이벤트 등 가족 단위로 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠를 진행한다. 대표적인 실외 워터 슬라이드 2종(더블 스윙 슬라이드, 토네이도 슬라이드)도 들여 짜릿하고 시원한 여름을 선사한다.롯데워터파크 대표 캐릭터 ‘펭요’가 본관 로비에서 일 3회(오전 10시, 12시, 오후 3시) 손님맞이 포토타임을 가진다. 야외무대 ‘하와이안 스테이지’에서는 지역 내 댄스 꿈나무들이 펼치는 신나는 K-POP 댄스 공연이 다음달 3일까지 매주 토요일에 펼쳐진다.가정의 달을 맞아 보다 알뜰하게 즐길 수 있는 다양한 우대혜택도 준비했다. 롯데월드 어드벤처 부산은 연간이용권 4월 만료자 대상으로 5월 한 달 동안 재가입 시 최대 25% 할인 혜택을 제공한다. 인근지역(기장군, 해운대구, 금정구) 주민은 17% 할인된 14만 9000원(그린권 어른 기준)에 가입이 가능하다. 또한 제휴 할인 혜택으로 ‘제주항공’ 이용객과 직장인 소셜네트워크 플랫폼 ‘블라인드’ 회원을 대상으로 동반 1인까지 30% 할인 혜택을 제공한다.올해 개장 9주년을 맞은 롯데워터파크는 생일을 기념해 선착순으로 종일권 1000매(1인 최대 2매)를 50% 할인된 가격에 판매한다. 더불어 ‘블라인드’ 회원에게는 동반 1인까지 50% 할인 혜택도 제공한다.부산=민건태 기자 minkt@hankyung.com