커피프랜차이즈 디저트39, 고객을 위한 “키치 베어 DIY KIT” 출시

디저트카페 프랜차이즈 브랜드 디저트39는 직접 제작 상품인 “키치 베어 DIY KIT” 출시한다. 키치 베어 DIY KIT는 디저트39의 브랜드 상징이라고 할 수 있는 곰돌이 형태의 키링 이는 고객 선호도가 높은 곰돌이 형태의 브랜드 굿즈가 MZ세대의 취향에 적합하여 브랜드 이미지 제고를 노리는 제품이다. 또한 무더운 여름날 외부활동 보다는 에이컨이 가동되는 실내에 거주하는 이들을 위한 놀이형태로 큐빅을 직접 붙여서 완성하는 (DIY: Do It Yourself 기성품을 사는 대신 재료만 사다가 물건을 자기 손으로 직접 만들거나, 직업적으로 일하는 사람을 시키지 않고 자신이 직접 수리하거나 작업하는 활동) 성취감을 느끼며 만족도 높은 제품으로 브랜드의 지속성을 위한 MD 제품이라고 볼 수 있다. 디저트카페 브랜드 관계자는 “MZ세대에게는 신선한 재미를, 그보다 앞선 알파세대에게는 추억을 선사하기 위해 수집 욕구를 자극할 만한 곰돌이 키링을 브랜드에서 출시했다”며 “앞으로도 소비자들이 선호하는 다양한 이색 굿즈를 지속적으로 개발하여 출시하여 다양한 방법으로 고객 만족도를 향상시킬 계획” 이라고 밝혔다. 블랙, 화이트, 핑크, 민트 총 4가지가 있으며 소비자가격은 5,500원이다. 해당 제품은 브랜드의 각 브랜드 관계자는 전국 각 매장에서 6월 중순부터 순차적으로 판매될 예정이라고 밝혔다. 키즈맘 뉴스룸 kizmom@kizmom.com