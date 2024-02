BTS 정국·블랙핑크 제니, 빌보드 싱글 차트 61위·72위

피원하모니·있지, 빌보드 앨범 차트 진입 방탄소년단(BTS)의 정국과 블랙핑크의 제니가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 장기 흥행하고 있다. 21일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 정국의 첫 솔로 앨범 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next To You)는 전주보다 20계단 오른 61위를 기록했다. 15주 연속 진입이다. 같은 차트에서 제니가 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과 협업한 '원 오브 더 걸스'(One Of The Girls)는 전주보다 15계단 하락한 72위였다. 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서는 그룹 피원하모니(P1Harmony)의 정규 1집 '때깔'(Killin' It)이 39위를 기록해 자체 최고 기록을 경신했다. 걸그룹 있지(ITZY)의 미니음반 '본 투 비'(BORN TO BE)도 이 차트 62위로 진입했다. 정국의 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)은 137위에 올라 15주 연속으로 '빌보드 200'에 들었다. /연합뉴스