[차장 칼럼] 이민은 '인구절벽' 해결사 아니다

이고운 오피니언부 차장

이민자 향한 님비·핌피 현상

이민 매력 약한 韓

이민을 둘러싼 세계 각국의 여론은 모순적이다. 대다수 선진국이 저출산 고령화에 신음하는 상황에서 인구 절벽을 극복하려면 적극적으로 이민자를 받아들여야 한다는 목소리가 높다. 하지만 반(反)이민 여론도 그 어느 때보다 공공연하다. 오는 11월 대선에서 재선을 노리는 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 ‘이민자가 미국의 피를 오염시킨다’ 같은 혐오 발언을 이어가고 있다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 초안보다 이민 문턱을 높인 자국 법 개정안을 두고 ‘필요한 방패’라고 했다.국가 생존에 이민은 필수인가, 해악인가. 세계 여론이 균열돼 혼란스럽지만, 실체는 의외로 간단할지도 모른다. 공공의 이익에는 필요하지만, 자신의 지역에는 해가 되는 시설을 기피하는 님비(NIMBY·not in my backyard), 반대로 이익이 될 시설을 유치하려는 핌피(PIMFY·please in my front yard) 현상이 이민자를 대상으로 나타난 것뿐이라고 볼 수 있다. 인도 출신 이민자로 미국 마이크로소프트(MS)의 최고경영자(CEO)에까지 오른 사티아 나델라 같은 인재의 유입은 환영할 수도 있지만, 자국의 경제·사회에 부담이 되는 난민에는 너그러울 수 없다는 속내까지 느껴진다.미국의 전문직 취업비자인 H-1B 비자 개정안이 한 예다. 조 바이든 미국 행정부는 기업가가 자신을 ‘셀프 스폰서’로 해 H-1B 비자를 받을 수 있도록 하겠다는 안을 지난해 10월 내놨다. 지금은 기업을 스폰서로 확보한 근로자가 H-1B 비자를 신청할 수 있다. 바이든 행정부의 구상이 현실화하면 유망한 기업 창업자의 비자 취득이 수월해지고 미국 내 일자리 창출에도 기여할 전망이다. 월스트리트저널(WSJ)은 “외국인이 기술 스타트업을 창업하는 사례가 많은 실리콘밸리에 지각변동을 일으킬 수도 있는 방안”이라고 평가했다. 이어 바이든 대통령은 인공지능(AI), STEM(과학·기술·공학·수학) 인재를 적극적으로 유치하기 위해 비자 발급 등의 절차를 간소화할 것을 지시했다.그런데 이민 신청자가 넘쳐나 골라서 받을 수 있는 나라는 극소수다. 경제협력개발기구(OECD) 집계에 따르면 2022년 OECD 국가들로 신규 유입된 이민자(영주권 취득 기준) 수는 610만 명으로 사상 최다를 기록했다.코로나19 팬데믹 전인 2019년보다 14% 늘었다. 하지만 한국은 2019년 대비 2022년 영주권 취득 이민자 수가 줄어든 몇 안 되는 OECD 회원국이었다. 감소 폭이 -21%로 일본(-29%), 체코(-27%)의 뒤를 이었다. 이민자를 받아들일 준비가 얼마나 돼 있는지도 관건이다.한국을 비롯한 여러 나라에서는 이민자가 저출산 고령화의 ‘해결사’ 역할을 해 줄 것이라는 기대가 상당해 보인다. 하지만 이민 친화적이라는 캐나다에서도 이민자 급증으로 집값이 뛰었다는 불만이 커졌고, 캐나다 정부는 이민자 유입 속도를 조절하기로 한 상태다.많은 정책은 예상치 못한 결과를 낳는다. 한국처럼 본격적인 이민 정책의 경험이 풍부하지 않은 나라에는 더 큰 부담이 될 수 있다. 다만 이민자를 수단으로만 보지 않고, 같은 국민으로 포용할 준비가 먼저라는 것만은 확실해 보인다.