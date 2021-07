블랙핑크 로제 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 로제의 솔로곡 ‘Gone’ 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.YG엔터테인먼트에 따르면 로제의 'Gone' 뮤직비디오는 5일 오후 2시 8분께 유튜브에서 조회수 1억 회를 넘어섰다. 지난 4월 5일 공개된 지 약 91일만이다.'Gone'은 로제의 솔로 앨범 'R'의 서브 타이틀곡. 떠나간 연인을 마지막으로 정리하는 마음을 담백하게 풀어낸 가사와 기타 위주의 미니멀한 편곡이 인상적인 노래다.이 곡은 각종 글로벌 차트에서 앨범 타이틀곡 ‘On The Ground’ 못지않은 인기를 끌었다. ‘On The Ground’와 함께 국내 음원차트 최상위권을 지켰고, 세계 최대 음원 사이트 스포티파이 글로벌 톱50 차트에선 11위에 올라 만만치 않은 저력을 보여줬다.뮤직비디오 역시 폭발적인 호응 속 공개 반나절 만에 1000만뷰를 돌파하며 당시 '유튜브 24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위에 등극하기도 했다.이로써 로제가 속한 블랙핑크는 총 29편의 억대뷰 영상을 보유하게 됐다. 블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 꾸준히 늘어 현재 6270만명 이상이다. 이 분야 여성 아티스트 중 1위이자 전 세계 1위인 저스틴 비버의 뒤를 바짝 쫓고 있는 상태다.한편 블랙핑크는 오는 8월 데뷔 5주년을 맞아 총 5개의 이벤트로 구성된 '4+1 PROJECT'의 시작을 알렸다. 전 세계 100여 개 국가서 글로벌 개봉하는 '블랙핑크 더 무비 (BLACKPINK THE MOVIE)' 외 어떠한 프로젝트가 준비됐을지 팬들의 기대가 크다. 국내 개봉일은 8월 4일이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com