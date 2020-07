윤두준 (사진=어라운드어스)

가수 윤두준이 첫 솔로앨범 ‘Daybreak’의 트랙리스트를 공개했다.지난 22일 자정 소속사 어라운드어스는 공식 홈페이지와 SNS를 통해 그룹 하이라이트 리더 윤두준의 첫 솔로 앨범 'Daybreak'의 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 트랙리스트에는 데뷔 12년 만에 첫 솔로 앨범 ‘Daybreak’의 전곡 리스트가 담겨있다. 총 5곡으로 타이틀 ‘Lonely Night’을 비롯해 ‘0:00am’, ‘Fool of Love’, ‘Save Me’, Be My Light’ 등이 포함 되어있다. 특히, 새벽녘을 뜻하는 ‘Daybreak’의 앨범명처럼 자정부터 시작되는 시간의 흐름에 따른 트랙리스트 구성이 인상적이다.타이틀곡 ‘Lonely Night’은 ‘위아래’, ‘LOVE’ 등 히트곡 메이커 작곡가 BXN와 변무혁이 프로듀싱에 나섰으며, 감각적인 가사의 KEEBOMB이 작사로 참여해 눈길을 끈다. 뿐만 아니라 세번째 트랙 ‘Fool of Love’는 독특한 보이스로 자신만의 색깔을 드러내는 가수 MOON이 피처링에 참여해 윤두준과의 호흡에 기대를 모은다.또한 함께 공개된 이미지도 눈길을 끈다. 아무나 소화할 수 없는 청청패션을 완벽히 선보인 윤두준은 턱을 괸 채 달콤한 미소로 카메라에 인사를 건네며 배경에 있는 캔디와 초콜릿처럼 스윗한 매력을 발산하고 있는 것.윤두준의 첫 솔로 앨범 ‘Daybreak’는 고민과 생각들에 대해 위로를 전하는 앨범으로 보컬로서 감춰진 윤두준의 능력과 매력적인 보이스가 듣는 이들의 귀를 사로잡을 전망이다.한편 윤두준의 첫 솔로앨범 'Daybreak'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com