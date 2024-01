'효자 품목' IT 수출 비중 20% 밑으로

지난해 한국 수출에서 정보기술(IT) 제품 비중(수출액 기준)이 20% 아래로 떨어진 것으로 나타났다. 1993년 후 30년 만에 최저 수준을 기록했다.21일 한국무역협회에 따르면 지난해 반도체 디스플레이 스마트폰 등 IT 제품의 수출액은 1080억달러로 집계됐다. 전체 수출액(6324억달러) 대비 비중은 17.1%로 전년(21.4%)보다 4.3%포인트 낮아졌다. 1993년(16.5%) 후 30년 만에 가장 낮은 수준을 보였다. IT 제품 수출 비중은 2000년 32%로 정점을 찍었다. 이 비중이 20%를 밑돈 것은 1994년(18.8%) 후 29년 만이다.시황 부진과 단가 하락 여파로 반도체 수출은 전년보다 23.7% 감소했다. OLED(유기발광다이오드)를 비롯한 디스플레이, 스마트폰 등 무선통신기기, 컴퓨터 수출도 각각 12%, 10.2%, 53.3% 줄었다. 스마트폰 랩톱 등 IT 제품 생산 거점이 한국에서 중국 베트남 등으로 옮겨진 영향이라는 분석이 나온다.반면 경공업 제품군의 수출 비중은 전년보다 2.2%포인트 높아진 29.8%로 조사됐다. 1993년(30.0%) 후 30년 만의 최고치다. 화장품 수출이 늘어난 영향이라는 해석이 나온다. 전체 수출이 7.5% 감소한 가운데서도 화장품 비누 치약 상품군 수출(85억달러)은 6.4% 증가했다.박상용 기자 yourpencil@hankyung.com