아진종합개발, 부산 신평동에 '중앙하이츠 더 힐 신평역' 234가구

한미글로벌, ‘2023 데이터센터 이노베이션 포럼’ 개최

국내 1위 건설사업관리(PM) 전문기업 한미글로벌이 다음달 6일 오후 1시 30분 서울 강남구 코엑스 컨퍼런스룸 307호에서 데이터센터 사업을 준비하는 기업 관계자들을 대상으로 ‘2023 데이터센터 이노베이션 포럼’을 개최한다고 밝혔다.포럼에는 데이터센터 PM 분야에서 최다 수행실적을 자랑하는 한미글로벌 뿐만 아니라 세계적인 원가관리 전문회사인 ‘터너앤타운젠트(Turner&Townsend)’와 최적화를 통한 설계 표준화 기술(DfMA) 역량이 뛰어난 영국의 설계 엔지니어링 기업 ‘브라이든 우드(Bryden Wood)’, 글로벌 엔지니어링·PM 기업인 ‘애럽(ARUP)’ 등이 참여한다. 데이터센터 프로젝트의 핵심 이슈와 설계 및 공사비, 운영 등의 글로벌 최신 트렌드를 확인할 수 있다.데이터센터는 코로나19 이후 급속한 디지털화와 생성형 인공지능(AI) 출현 등으로 처리 정보량이 폭증함에 따라 서버의 사양이 고급화되고 건물 연면적과 사업비 규모도 커지고 있다. 과거에는 공공과 금융권의 자체 서버용 데이터센터 위주였지만 최근에는 자산운용사와 투자사 중심의 투자상품으로서 상업용 데이터센터 수요가 증가하면서 사업비 절감과 공사기간 단축이 수익성과 연계돼 중요성이 커졌다.한미글로벌은 발주자를 대신하여 건설 프로젝트 전 과정을 효율적으로 관리하는 PM 서비스로 특히 사업비 절감 및 공사기간 단축 성과로 데이터센터 분야에도 두각을 나타내고 있다. 네이버의 데이터센터 ‘각 춘천’, 하나금융그룹 통합데이터센터, 고양 향동의 상업용 데이터센터 등 다수의 대형 프로젝트를 수행하며 국내 최다 수행 실적을 보유했다. 한미글로벌 관계자는 “한미글로벌은 4천여 건의 데이터센터 기술자료와 특화된 전문인력을 바탕으로 사업 기획단계부터 준공까지 사업 전 단계의 토털서비스가 가능한 것이 강점”이라며 “풍부한 데이터센터 수행 경험을 바탕으로 사업을 준비하는 관계자들에게 프로젝트의 기술적 시행착오를 줄이기 위한 이슈들을 사례 중심으로 설명하며 실질적인 도움이 되는 정보를 제공할 것”이라고 밝혔다. 이외에도 이날 포럼에는 터너앤타운젠트(Tuner&Townsend)가 실제 데이터를 기반으로 계약방식에 따른 데이터센터 공사비 구성요소와 공사비 트렌드에 대해 발표할 예정이며 애럽(Arup)은 ‘Strategies for Success with International DC Clients(데이터센터 성공전략)’을 주제로 글로벌 니즈와 스탠다드를 고려한 설계 효율화 방안을 발표하고, 브라이든 우드(Bryden Wood)는 ‘Industrialized Construction : Driving Efficiency for Maximum Gain(효율성 제고를 위한 건설의 공업화)’을 주제로 최소 면적에 최대 용량 적재가 가능한 데이터센터 최적화 설계에 대해 발표할 예정이다.이번 포럼은 데이터센터 사업을 준비하는 기업 관계자라면 누구나 무료로 참석할 수 있다. 이달 25일까지 한미글로벌 홈페이지를 통해 온라인 사전등록할 수 있다. 단 한정된 좌석으로 선착순 마감 될 수 있다.김소현 기자 alpha@hankyung.com