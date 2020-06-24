◈삼일회계법인▷파트너 강종필 김고운 김도연 김승훈 김윤섭 김인영 김준혁 남승민 박주희 박치홍 서성범 서정렬 성현주 신정희 신종훈 유옥동 이경택 이영제 이우람 이종석 이준우 이치형 이혜민 정수연 조병진 최기혁 최윤수 최종호 홍영관 홍지윤 황성필
◈삼정KPMG◎승진▷대표 양승열▷부대표 권영민 박상원 염승훈 윤창규 이호준 장영내 최재범 한상일 황재남▷전무 고정우 김동훈 김정환 김효진 노상호 문철호 민성진 민홍길 박정수 박주흥 백승목 어경석 윤권현 장현민
◈환경부◎전보<국장급>▷정책기획관 이병화▷대기환경정책관 최종원▷국립환경인재개발원장 금한승▷한강유역환경청장 정경윤▷대구지방환경청장 주대영
◈공정거래위원회◎전보<과장급>▷기획재정담당관 이순미▷기업집단정책과장 성경제▷카르텔총괄과장 문재호▷기업거래정책과장 정창욱
◈삼정KPMG◎승진▷대표 양승열▷부대표 권영민 박상원 염승훈 윤창규 이호준 장영내 최재범 한상일 황재남▷전무 고정우 김동훈 김정환 김효진 노상호 문철호 민성진 민홍길 박정수 박주흥 백승목 어경석 윤권현 장현민
◈환경부◎전보<국장급>▷정책기획관 이병화▷대기환경정책관 최종원▷국립환경인재개발원장 금한승▷한강유역환경청장 정경윤▷대구지방환경청장 주대영
◈공정거래위원회◎전보<과장급>▷기획재정담당관 이순미▷기업집단정책과장 성경제▷카르텔총괄과장 문재호▷기업거래정책과장 정창욱
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