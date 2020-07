[주목! 이 책] 442시간 법칙

하태호 지음

세계에서 가장 성공한 인물로 평가받는 스페이스X의 일론 머스크와 마이크로소프트 창업자 빌 게이츠의 시간관리 방법을 살펴봄으로써 보다 효율적으로 자신의 시간을 관리할 수 있도록 해준다. 저자는 ‘3P 전략’과 ‘442 시간’을 제안한다. 3P 전략은 자신의 시간이 어디에 얼마나 쓰이는지를 알고(Perceive your time), 시간을 계획하고(Plan your time), 실천하고 평가하는(Practice your time) 것이다. ‘442 시간’은 주 단위로 4개 항목(업무, 자기계발, 개인 용무, 취침)에서 42시간씩 사용하는 것이다. (중앙경제평론사, 268쪽, 1만5000원 )