가로세로연구소 "술집 여성 3억 협박 아나운서는 ***"

아나운서 실명 공개해



해당 아나운서, 답변 無

가로세로연구소가 또 폭로를 이어갔다.강용석 변호사, 김용호 전 연예 기자, 김세의 전 MBC 기자는 지난 18일 자신들이 운영하는 유튜브 채널 가로세로연구소(이하 '가세연')에서 "최근 술집 여성에게 3억 원 협박을 받은 아나운서는 ***"라고 실명을 공개했다. 뿐만 아니라 최근까지 진행했던 프로그램과 얼굴까지 공개해 파장이 예상된다.가세연은 앞서 김건모와 그의 부인 장지연을 비롯해 무분별한 폭로로 논란이 됐다. 공갈협박 피해를 받은 혐의로 가해자들이 처벌을 받은 상황에서 A 아나운서에 대한 신상 정보를 폭로했다는 점에서 갑론을박이 펼쳐지고 있다.서울중앙지법 형사3단독 김춘호 판사는 지난 6일 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동공갈) 혐의로 기소된 B 씨와 C 씨에게 징역 1년, 집행유예 2년을 선고했다.B 씨는 술집 종업원으로 손님으로 온 A 아나운서와 알게됐고, 연락처 교환 후 2~3주에 한 번씩 만났고, 잠자리를 갖기도 한 것으로 전해졌다.이후 B 씨는 손님으로 알게 된 C 씨에게 A 아나운서와 관계를 알렸고, C 씨는 "A 아나운서가 술집 여성을 만난다"는 취지의 글을 인터넷에 올리고, A 아나운서에게 "방송국과 신문사에 아는 사람이 많다. 기자들에게 이미 자료를 보냈다"고 말한 것으로 조사됐다.이후 B 씨와 C 씨가 함께 "방송을 계속 하고 싶으면 3억 원을 보내라"는 취지의 메시지를 보내며 협박한 것으로 전해졌다.가세연 측은 "해당 아나운서는 가정이 있는 유부남이며 방송사 소속"이라고 전했다. 이와 함께 판결문을 공개했다.강용석 변호사는 "B 씨와 C 씨는 아나운서가 돈이 굉장히 많이 있는 것으로 착각하고 3억을 내놓으라 한 것 같은데, 돈이 없으니까 200만 원을 뜯었다"고 말했고, 김세의 전 기자는 "그 방송사는 월급이 적다. 연예인처럼 어마어마하게 벌지는 않는다"면서 A 아나운서의 얼굴과 사진을 공개했다.방송 이후 한경닷컴 측은 A 아나운서 측에 연락을 취했지만 답변을 받진 못했다.해당 방송사 측은 현재 A 아나운서가 여러 프로그램을 진행 중인 만큼 다각도로 상황을 파악 중인 것으로 알려졌다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com