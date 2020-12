애플까지…불붙은 미래車 경쟁, 완성차·부품·IT '합종연횡' 바람

구글·삼성 등 글로벌 IT기업들

모빌리티 시장 앞다퉈 도전장

부품 이어 직접 車 생산도 검토

미래자동차 시장에서 애플, 구글, 바이두 등 글로벌 정보기술(IT) 업체들이 잇따라 도전장을 내밀면서 자동차 업체와 사활을 건 격전을 예고하고 있다. 조(兆)단위 투자는 기본이고 경쟁사와의 제휴에도 적극적이다. 미국 테슬라를 비롯한 전기차 업체와 글로벌 완성차 업체라는 막강한 경쟁자가 있는데도 아랑곳하지 않는 분위기다.IT공룡들이 미래 모빌리티산업에 뛰어드는 이유는 지금이 투자와 합종연횡의 적기라는 판단 때문이다. 전기차 및 자율주행차 시장이 급성장하고 있다. 2040년이 되면 세계에서 판매되는 차량 중 절반이 전기차가 될 것이라는 전망이 지배적이다.게다가 미래차의 전자장치 의존도는 갈수록 높아진다. 전기차는 내연기관차에 비해 전기를 쉽게 활용할 수 있어 다양한 전자장치를 적용할 수 있다. 자율주행차는 ‘움직이는 스마트폰’에 가까워진다. IT업계 관계자는 “삼성과 LG 등은 지금 당장이라도 전기차를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다”며 “완성차 업체와 거래가 끊길 위험을 감수하고 전기차 제조에 뛰어들 필요가 없다고 판단하고 있을 뿐”이라고 말했다.최근엔 애플이 참전했다. 애플은 이르면 2024년 자체 개발한 자율주행 전기차를 선보일 계획이다. 전기차의 핵심 부품인 배터리도 자체 생산할 것으로 알려졌다. 애플은 더그 필드 테슬라 부사장 등 자동차업계 핵심 인재를 잇따라 영입하고 있다.중국 IT 기업 바이두도 전기차를 직접 만드는 방안을 검토하고 있다. 최근 중국 완성차 업체 여러 곳과 전기차 생산 관련 논의를 하고 있는 것으로 전해졌다. 바이두가 완성차 업체에 전기차 생산을 위탁하거나 합작법인을 설립하는 방안이 유력하다. 구글은 자회사 웨이모를 통해 자율주행 기술에 집중 투자하고 있고, 아마존은 지난 6월 인수한 스타트업 죽스를 통해 자율주행 ‘로봇택시’를 최근 공개했다.국내 기업도 마찬가지다. 차량 전자장치(전장) 부품 및 전기차 배터리는 삼성의 핵심 먹거리 중 하나다. LG와 SK 등 국내 10대 그룹 대부분이 미래 모빌리티와 연관된 사업을 벌이고 있다.자동차업계에서는 애플과 바이두 외에 다른 IT 기업들도 조만간 전기차산업에 진출할 것이라는 관측이 나온다. 전기차는 기존 내연기관차에 비해 동력과 관련한 진입장벽이 낮다. 반면 전자장치 의존도는 갈수록 커지고 있다. 내연기관차에 비해 전기를 활용하기 쉬워 다양한 전자장치를 적용할 수 있는 것도 강점이다. IT업계 관계자는 “삼성과 LG 등은 지금 당장이라도 전기차를 생산할 능력을 갖추고 있다”며 “완성차 업체와의 거래관계를 고려해 전기차 제조에 굳이 뛰어들 필요가 없다고 판단하고 있을 뿐”이라고 말했다.완성차 업체들은 시장 주도권을 지키기 위해 미래차 분야에 대대적인 투자에 나섰다. 현대자동차는 2025년까지 미래 모빌리티 분야에 23조5000억원을 투입한다. 제너럴모터스 폭스바겐 포드 도요타 등도 수십조원 규모를 투자하겠다는 계획을 세웠다. 향후 완성차 업체와 IT 업체의 합종연횡이 가속화할 것이라는 전망도 나온다. 미래 모빌리티에 필요한 기술이 워낙 방대해 한 업체가 주도하기 힘들고 협업이 필수라는 이유에서다.도병욱 기자 dodo@hankyung.com