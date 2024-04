특색 있는 콘텐츠 개발을 통한 부동산 밸류업 사례 [한경부동산밸류업센터]

고객 문의“안녕하세요. 저는 충남 보령 대천해수욕장 인근에서 주류관련 F&B 매장을 운영하고 있는 OOO라고 합니다. 대천지역의 지역산업과 개발 발전 측면을 고려해 사업을 재구성하고 있는데요. 유니크한 ‘공간 브랜딩’을 통해 나만의 '플래그십 스토어'를 만들어 보고 싶습니다. 어떻게 추진하면 좋을까요?”상황분석이번 의뢰인은 충남 보령 대천 지역에 대한 이해도가 높으신 분으로 지역에 대한 애정이 매우 크신 분이셨습니다. ‘보령 머드’라는 지역자원을 활용해 사업을 확장해보고자 하는 의지가 강하셨습니다. 의뢰인은 ‘머드 세라믹볼’이라는 제품을 개발해 양조장에서 양조할 때 사용하는 필터링 기술로 특허를 받은 기술력도 보유하고 있었습니다.이런 요소들을 활용해 본인만의 콘텐츠와 지역산업을 연계하고, 새로운 공간기획 브랜딩을 통해 유니크한 공간으로 재탄생 시킨 밸류업 프로젝트였습니다.밸류업 프로세스공간기획과 공간연출에 대한 사전조사는 프로젝트를 성공적으로 계획하고 진행하는데 있어 매우 중요한 단계입니다. 이러한 사전조사는 프로젝트의 목표, 의뢰인의 요구사항, 제약사항 및 기타 중요한 정보들을 수집하고 분석하는 것들을 포함합니다.1. 프로젝트 목적과 목표저희 공간기획 TF Team에서는 지역산업 발전에 기여할 수 있는 양조장 로컬 브랜드 개발을 중심으로 이상적인 해외 벤치마킹 사례에 대한 조사를 진행했습니다. 이를 바탕으로 공간 브랜딩 및 콘텐츠를 기획했습니다.2. 의뢰인과의 브레인스토밍수차례 미팅을 통해 의뢰인의 정확한 요구사항과 기대하는 비전이 어떠한 것인지에 대한 협의를 진행하고 명료화 했습니다.3. 공간의 특성 및 제약사항 파악초기에는 노인정(노유자시설)으로 사용하던 건물에서 대천이라는 지역적 요인을 부각시킬 수 있는 모래밭이나 해수욕장 장면들이 직·간접적으로 연상될 수 있도록 하면서 그 공간만이 가질 수 있는 이색적인 컨셉을 잡는 기획을 진행했습니다. 이후 대형 양조장 설비시설 기반이 확보가 되면서 이 시설들을 콘텐츠화 할 수 있는 개방감 있는 공간선정을 연출할 수 있게 됐습니다. (ex. 양조체험 및 투어)4. 시장조사 및 경쟁업체 조사유사한 프로젝트나 경쟁 사례 조사는 물론 성공사례와 관련 업계 현황과 추이를 파악했습니다. 이는 사업의 수익여부를 예상하는 중요한 단계입니다.로컬의 특성을 잘 반영할 수 있고 지역상권을 이끌 수 있는 콘텐츠 개발을 위해 국내 및 해외 양조장 브랜드 산업조사를 바탕으로 ‘대천 브루어리’만의 브랜딩과 공간 콘텐츠 개발을 목표로 프로젝트를 시작했습니다.5. 문화와 컨텍스트에 대한 이해MZ세대들의 감성을 자극할 수 있으면서 해당 공간이 위치한 지역의 문화와 역사, 사회적 특성 등 지역적 특색을 반영해 디자인 관점의 연출력을 입혔습니다.향후, ‘대천 브루어리’의 매출과 수익이 증가하면 지상 1층과 지상 2층 테라스 및 잔여 공간을 추가로 개발할 예정입니다.6. 프로젝트 범위 및 일정 명확화프로젝트 수행기간은 총 3개월이 소요됐습니다. 건물의 노후도가 심해 방수작업과 외벽 징크작업을 병행할 수밖에 없었습니다만 남들이 거들떠보지 않는 허름한 건물이었지만 효과적인 공간기획과 공간 브랜딩을 통해 직·간접적으로 다양한 효과를 가져올 수 있었습니다. 이러한 효과들은 주로 자체 브랜드의 정체성을 강화하고 건물의 가치를 개선하는데 중요한 역할을 하게 됩니다.< Before > < After >심기원 한경부동산밸류업센터 공간기획TF Team 팀장 / 밸류업이노베이션 수석디자이너배준형 한경부동산밸류업센터 수석전문위원(landvalueup@hankyung.com) / 밸류업이노베이션 대표※ 본 기고문의 의견은 작성자 개인의 의견이며, 소속회사의 의견과는 다를 수 있습니다.'빌딩 투자 업그레이드 플랫폼' 한경부동산밸류업센터