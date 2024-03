그룹 베이비몬스터 아현 /사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 베이비몬스터에 합류한 아현의 비주얼이 베일을 벗었다.YG엔터테인먼트(이하 YG)는 15일 공식 블로그를 통해 베이비몬스터의 마지막 퍼즐 조각이었던 아현의 포스터를 공개했다.아현은 짙은 카리스마로 무장한 포토제닉한 제스처와 흡인력 있는 눈빛으로 시선을 끌었다. 튜브탑 원피스 위 화이트 퍼 자켓을 매치해 힙한 매력까지 더했다.YG는 "아현의 이미지를 비롯해 앞서 공개됐던 여섯 멤버의 모습을 떠올리면 스포티함과 힙합 아우라가 어우러졌던 '배러 업(BATTER UP)', 아름다운 드레스 비주얼의 선공개곡 '스턱 인 더 미들(Stuck In The Middle)'과는 또 다른 강렬한 콘셉트를 예감케 한다"고 전했다.두 번의 신곡 발표를 통해 보컬·랩·댄스 등 음악적 역량을 갖춘 '올라운더' 그룹임을 입증한 베이비몬스터가 아현의 합류로 어떠한 시너지를 낼지 기대가 모인다.베이비몬스터는 오는 4월 1일 0시 첫 번째 미니앨범을 발매한다. 앨범명은 팀 영어 철자의 T를 일곱 멤버를 상징하는 7로 변주한 'BABYMONS7ER'다. 온전한 베이비몬스터로서의 당찬 자신감을 엿보게 하는 제목이다.베이비몬스터는 이번 앨범을 통해 음악방송, 팬미팅 등 다채로운 활동을 펼칠 예저이다. 오는 8월에는 일본의 대표 음악 페스티벌인 '서머소닉 2024'에 첫 출연해 글로벌 무대로 영역을 본격 확장, YG 차세대 걸그룹으로서 존재감을 각인할 계획이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com