"갤럭시S23, 퀄컴 스냅드래곤만 사용할 듯"

엑시노스 2200, '발열·수율' 부정적 이슈 불거져

삼성, 갤럭시 특화 AP 개발 시사…'전화위복' 될까

엑시노스 2200 [사진=삼성전자]

존재감 약해지는 엑시노스 어쩌나

스냅드래곤 8 1세대 모바일 플랫폼 [사진=퀄컴]

자체 칩 개발 왜 중요한가

왼쪽부터 시계 방향으로 퀄컴 스냅드래곤 8-1세대, 삼성전자 엑시노스2200, 미디어텍 디멘시티9000, 애플 A15 바이오닉. [사진=노트북체크넷 캡처]

지난해 1월 엑시노스 2100을 소개하는 당시 강인엽 삼성전자 시스템LSI 사업부장 [사진=삼성전자]

노태문 삼성전자 MX사업부장 사장이 지난 2월 온라인으로 진행된 '갤럭시 언팩 2022' 행사에서 '갤럭시 S22 울트라'(왼쪽)와 '갤럭시 S22'를 소개하는 모습 [사진=삼성전자]

"자체 칩 개발은 갤럭시 생존을 위한 필수 요소"

이재용 삼성전자 부회장 [사진=뉴스1]