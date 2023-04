'스트롱코리아 포럼'에 초대합니다

'과학기술과 방위산업' 주제

내달 24일 서울드래곤시티

과학기술정보통신부와 한국경제신문사가 5월 24일 ‘대한민국의 미래: 첨단 과학기술과 방위산업’을 주제로 ‘STRONG KOREA 포럼 2023’을 엽니다.‘STRONG(Science, Technology, and Research are Our National Goal) KOREA’는 한국경제신문이 과학기술 강국을 목표로 2002년부터 펼쳐온 대국민 캠페인입니다.오프라인으로 열리는 이번 포럼에는 과학기술의 힘으로 안보 패권을 장악한 세계 1위 방산기업 록히드마틴과 유럽 최대 방산 기업 BAE시스템스 경영진이 참석합니다. 우주개발 기업 탈레스알레니아스페이스, 우크라이나 전장에서 활약한 정찰위성 스타트업 아이스아이 등도 참여해 방위산업의 판도를 바꿀 신기술을 선보입니다. 국방 연구개발(R&D) 선진화를 이끌고 있는 이광형 KAIST 총장의 특별강연도 마련돼 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.5월 24일(수) 오전 8시30분~오후 6시서울드래곤시티 한라룸(오프라인 개최)홈페이지(www.strongkorea.or.kr) 신청 마감 5월 19일(금). 현장 신청은 받지 않으며 온라인은 행사 종료 후 유튜브 스트롱코리아 포럼 공식 계정을 통해 제공.없음스트롱코리아포럼 운영사무국 070-4152-6170, info@strongkorea.or.kr과학기술정보통신부한국연구재단 한국특허전략개발원한국과학기술단체총연합회 한국공학한림원 한국과학기술한림원