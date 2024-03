빠니보틀 카드가 떴다…국내외서 한도 없이 할인

롯데카드가 샌드박스 소속 여행 크리에이터 '빠니보틀'과 협업해 국내외 모든 가맹점에서 한도 없이 할인해주는 'Trip to 로카(트립 투 로카) 빠니보틀 에디션'을 출시했다고 8일 밝혔다.롯데카드가 트래블월렛과 함께 지난 해 7월 출시한 Trip to 로카는 기본 혜택으로 지난 달 실적 30만원 이상 시 해외 가맹점 2%, 국내 가맹점 1.2% 결제일 할인을 한도 없이 제공하는 카드다. Trip to 로카 빠니보틀 에디션은 Trip to 로카의 기본 혜택을 제공하며, 카드 플레이트에는 빠니보틀 일러스트 이미지를 담았다.롯데카드는 카드 출시를 기념해 지난 달 실적에 관계 없이 특별 할인을 제공하는 프로모션을 연다. 6월 30일까지 Trip to 로카(AMEX) 및 Trip to 로카 빠니보틀 에디션을 해외 가맹점에서 이용 시 할인 한도 없는 3.5% 결제일 할인을 받을 수 있다.여기에 3월 31일까지 Trip to 로카 빠니보틀 에디션 한정 해외 1.5% 결제일 할인이 추가돼, 이벤트 기간 동안 해외 가맹점에서 할인 한도 없는 5% 결제일 할인을 받을 수 있다.Trip to 로카 빠니보틀 에디션 카드 연회비는 2만원(AMEX)이며, 롯데카드 디지로카앱과 홈페이지, 트래블월렛앱에서 11월 30일까지 발급 신청할 수 있다.이밖에도 롯데카드는 빠니보틀과의 협업을 기념한 유튜브 콘텐츠도 공개했다. 영상은 Trip to 로카 빠니보틀 에디션 카드의 혜택을 활용해 홍콩을 여행하는 빠니보틀의 모습을 그리며, 유튜브 빠니보틀 채널에서 볼 수 있다.롯데카드 관계자는 "Trip to 로카는 국내외 어디서든 한도 없는 할인을 제공하는 심플하지만 실속 있는 혜택의 여행 특화 카드"라며 "인기 크리에이터 빠니보틀과의 협업으로 탄생한 Trip to 로카 빠니보틀 에디션은 새로운 플레이트 디자인과 해외 특별 할인 프로모션으로 기분 좋은 여행을 도울 것”라고 말했다.장슬기기자 jsk9831@wowtv.co.kr