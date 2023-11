[마켓PRO 칼럼] 집안의 평화를 가져다준다는 '로봇청소기' 수혜 기업은?

이충헌 벨류파인더 대표주식투자자라면 일상에서 투자 아이디어를 얻는 경우가 많다. 피터 린치도 그랬다. 피터 린치는 "당신이 약간의 신경만 쓰면 동네 쇼핑상가 등에서 월스트리트 전문가들보다 훨씬 앞서 굉장한 종목들을 골라 가질 수 있다"고 했다. 요즘 가정에는 우리집 '3대 이모님'이라 불리는게 있다. 식기세척기, 건조기, 로봇청소기다. 오늘은 로봇청소기에 대한 투자 아이디어를 제시하고자 한다. 국내기업 : 팅크웨어에 주목 동사는 1997년 설립, 2006년 코스닥 시장에 상장한 모빌리티 서비스 전문기업으로 블랙박스 및 지도 사업을 영위한다. 1H23 기준 매출비중은 블랙박스 54.6%, 지도(제품/플랫폼) 5.8%, 환경생활가전 39.6%로 분류된다. 주요 제품으로는 ①차량용 블랙박스 ②Map S/W(아이나비) ③로봇청소기(로보락) 등이 있다. 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비 Black' 출시를 시작으로 블랙박스 사업에 본격 진출했다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모 A/S 망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 통해 국내 M/S 1위(약 60%)를 차지하고 있다. 현재는 30개 이상 국가에 수출하며 글로벌 시장을 선도하고 있다. 지도 사업부는 내비게이션 제품과 Map S/W를 판매하며 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비 WHERE), 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 상용화 해 완성차, 택시호출, 대리운전, 배달대행 등 모빌리티 시장에도 진출했다. 로봇청소기 로보락은 샤오미와 국내 총판 계약을 맺고 판매하고 있다. 진공 청소 & 물걸레 청소가 가능한 올인원 로봇 청소기에 주목글로벌 시장조사기관 GfK는 2022년 국내 로봇청소기 시장규모가 2,900억원(+41%, YoY)이 라 발표했다. 로봇 청소기는 진공 청소가 가능한 모델과 물걸레 청소가 가능한 모델이 존재하는데 두가지 모두 가능한 올인원 로봇 청소기가 주목받고 있다. 동사는 올인원 로봇청소기인 샤오미 로봇청소기를 판매하며 2022년부터 하이엔드급 청소기 '로보락' 국내 총판을 맡고 있다. '로보락'은 고가임에도 뛰어난 매핑(SLAM, Simultaneous Localization and Mapping) 기술력으로 고객에게 높은 만족도를 제공하고 있다. 하이엔드 제품 출시로 동사 2022년 환경생활가전 사업부 매출액은 1,116억원(+136.7%, YoY)을 기록했다. 올해 S8, S8+, S8 Pro Ultra 총 3개의 신제품을 출시했다. 11번가에서 진행했던 연중 최대 쇼핑축제 '2023 그랜드 십일절'에서 '로보락' 신형 청소기 'S8 Pro Ultra'는 가장 많은 인기를 얻고 있다. 첫 날에만 87억원, 5일까지 누적 110억원 이상 판매됐다. 신세계그룹 계열사가 참여하는 쇼핑축제 '2023 쓱데이' 사전 행사에서 기대되는 행사품목 1위는 'S8 Pro Ultra'였고 무려 10만명이 넘는 고객의 선택을 받았다. 로봇청소기 판매 호조로 올해 매출액 3,915억원(+16.3%, YoY), 영업이익 324억원(+620%, YoY)의 사상 최대 실적을 전망한다. EU 안전운전장치 의무 도입 법안 통과 따른 구조적 성장 전망유럽연합(EU)의 2019년 안전운전장치 의무 도입 법안 통과는 동사 수혜로 이어질 전망이다. EU는 2022년 7월 6일부터 새로 출시되는 차종에 과속 방지 시스템과 EDR(Event Data Rec order, 자동차 사고기록장치) 의무 도입 법안을 적용했다. 또한 2024년 7월부터는 출시일과 상관없이 기존 판매중인 신차에도 동일한 조치가 적용된다. EDR은 제조 단계에서만 설치가 가능해 EDR이 없는 차량은 대체품으로 블랙박스를 설치할 것이라는 분석도 나오고 있다. 또한 경미한 사고는 차를 해체해 EDR을 확인하는 것보다 블랙박스를 확인하는 것이 더 간편해 유럽 內 블랙박스 시장 확대가 기대된다. 동사는 올해 1월 BMW社와 약 414억원 규모 공급계약을 체결해 중국, 일본, 미국, 러시아, 영국, 홍콩, 마카오 총 7개국에 1차로 블랙박스를 공급했다. 현재 약 70여개 국가에 진출했으 며 이후 다른 국가로 범위를 확장할 계획이다. 블랙박스 사업부 매출액은 BMW향 비포마켓 매출 확대로 2022년 매출액 2,082억원(+31.3%, YoY)을 기록, 외형성장을 지속 중이다. 1H23 동사는 독일 현지 법인을 설립해 유럽 B2B 영업에 집중하고 있다. BMW 공급계약을 통해 고객사 확장이 전망되며 EU 안전장치 의무 도입 법안에 따른 모멘텀이 기대된다. 사상 최대 실적 & 안정적 재무구조 보유 업체당사 리서치센터는 2023E 동사 매출액 3,915억원(+16.3%, YoY), 영업이익 324억원(+620%, YoY), 2024E 매출액은 4,520억원(+15.5%, YoY), 영업이익 409억원(+26.2%, YoY)을 전망한다. 현재 동사는 본업의 글로벌 진출 확장과 로보락 판매호조로 실적이 증가하는 구간에 진입해있다는 점에 주목할 필요가 있다.마지막으로 동사는 안정적 재무구조도 지니고 있다. 1H23 기준 동사가 보유한 현금및현금성자산과 기타금융자산(금융상품)은 약 1,055억원에 달한다. 2023년 11월 22일 종가 기준 동사 시가총액 1,867억원의 약 57%에 해당하는 금액이다.