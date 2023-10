사진=스타쉽엔터테인먼트 제공

사진=스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 아이브(IVE)의 콘서트에 래퍼 이영지가 깜짝 등장, 안유진과의 의리를 자랑했다.아이브(안유진, 가을, 레이, 장원영, 리즈, 이서)는 8일 오후 서울 송파구 잠실실내체육관에서 첫 번째 월드투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)' 서울 공연을 개최했다. 전날에 이은 2회차 공연이었다.이날 유닛 무대에는 래퍼 이영지가 등장해 눈길을 끌었다. tvN 예능프로그램 '뿅뿅 지구오락실'에서 호흡을 맞춘 안유진과의 인연으로 스페셜 게스트로 참여한 것.안유진·이서가 거친 카리스마로 리틀믹스의 '우먼 라이크 미(Woman Like Me)'를 부르던 중 이영지가 무대에 나타나 폭발적인 반응을 끌어냈다. 이영지의 탄탄한 발성과 거침없는 랩핑에 장내 열기는 한층 뜨거워졌다.안유진은 "특별히 영지 언니가 나와줬다. 너무 고맙게도 마침 스케줄이 맞아서 '이런 무대를 하는데 해줄 수 있을까'라고 물어봤더니 흔쾌히 '너무 좋다'고 하더라. 특별히 일요일에만 함께하게 됐다"고 전했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com