[인사] 서울커뮤니케이션스 ; 한국공항공사 ; 보건복지부
◈서울커뮤니케이션스▷CCO(부사장) 박인한
◈한국공항공사◎전보<본부장급>▷운영본부장 김두환▷전략기획본부장 박재희▷김포공항장 정근중▷김해공항장 남창희
◈보건복지부◎승진<국장급>▷사회보장위원회 사무국장 이상원◎전보<국장급>▷장애인정책국장 송준헌▷노인정책관 염민섭
◈해양수산부◎전보<국장급>▷중앙해양안전심판원 수석조사관 명노헌◎승진<국장급>▷마산지방해양수산청장 남재헌◎전보<과장급>▷부산항북항통합개발추진단장 이상호
◈우정사업본부▷우정사업조달센터장 최용록▷우정사업본부 보험사업단 보험개발심사과장 김수천▷ 〃 감사담당관 박상우▷경북지방우정청 사업지원국장 김동락▷ 〃 상주우체국장 하용길
◈헌법재판소◎임용▷헌법연구관보 장재원
◈국립공원공단▷행정처장 설정욱
◈한국농촌경제연구원◎보직▷부원장 김태훈▷기획조정실장 김성우
◈한국원자력의학원▷방사선의학연구소 RI응용부장 이교철
◈한국지질자원연구원▷안전보안실장 장현정
◈한국화학연구원◎승진▷부원장 최영민▷화학공정연구본부장 황동원▷화학소재연구본부장 이선숙▷의약바이오연구본부장 김광록▷정밀·바이오연구본부장(겸 울산행정운영실장) 서봉국▷화학플랫폼연구본부장 최우진▷연구전략본부장(겸 연구전략본부 중소기업지원실장) 양경욱▷경영기획부장 조승목▷행정관리부장 오우영▷국가전략기술추진단 전략기술정책센터장 최호철▷ 〃 탄소중립전략센터장 이기백▷대외협력실장 김도균▷연구전략본부 연구기획실장 김용진▷경영기획부 경영기획실장 곽휘웅▷ 〃 예산운영실장 김성원▷ 〃 재무회계실장 김민철▷ 〃 전산운영실장 유영근▷행정관리부 안전보건실장 이은호◎전보▷국가전략기술추진단장 윤성철▷연구전략본부 연구조정실장 박진섭▷ 〃 글로벌협력실장 홍성빈▷행정관리부 총무복지실장 이권희▷ 〃 인재개발실장 강은석▷ 〃 구매자산실장 박찬기▷ 〃 시설관리실장 손기정
◈서울대학교치과병원▷기획조정실장 양일형 교수▷교육역량개발실장 손원준 교수▷치의생명과학연구원장 임영준 교수▷대외협력실장 조정환 교수
◈SBS◎부국장급▷디지털뉴스총괄 박진호▷뉴스제작총괄 허윤석◎부장급▷생활정책부장 최선호▷국제부장 홍순준▷8뉴스부장 김우식▷선거방송기획팀장 진송민
◈한국공항공사◎전보<본부장급>▷운영본부장 김두환▷전략기획본부장 박재희▷김포공항장 정근중▷김해공항장 남창희
◈보건복지부◎승진<국장급>▷사회보장위원회 사무국장 이상원◎전보<국장급>▷장애인정책국장 송준헌▷노인정책관 염민섭
◈해양수산부◎전보<국장급>▷중앙해양안전심판원 수석조사관 명노헌◎승진<국장급>▷마산지방해양수산청장 남재헌◎전보<과장급>▷부산항북항통합개발추진단장 이상호
◈우정사업본부▷우정사업조달센터장 최용록▷우정사업본부 보험사업단 보험개발심사과장 김수천▷ 〃 감사담당관 박상우▷경북지방우정청 사업지원국장 김동락▷ 〃 상주우체국장 하용길
◈헌법재판소◎임용▷헌법연구관보 장재원
◈국립공원공단▷행정처장 설정욱
◈한국농촌경제연구원◎보직▷부원장 김태훈▷기획조정실장 김성우
◈한국원자력의학원▷방사선의학연구소 RI응용부장 이교철
◈한국지질자원연구원▷안전보안실장 장현정
◈한국화학연구원◎승진▷부원장 최영민▷화학공정연구본부장 황동원▷화학소재연구본부장 이선숙▷의약바이오연구본부장 김광록▷정밀·바이오연구본부장(겸 울산행정운영실장) 서봉국▷화학플랫폼연구본부장 최우진▷연구전략본부장(겸 연구전략본부 중소기업지원실장) 양경욱▷경영기획부장 조승목▷행정관리부장 오우영▷국가전략기술추진단 전략기술정책센터장 최호철▷ 〃 탄소중립전략센터장 이기백▷대외협력실장 김도균▷연구전략본부 연구기획실장 김용진▷경영기획부 경영기획실장 곽휘웅▷ 〃 예산운영실장 김성원▷ 〃 재무회계실장 김민철▷ 〃 전산운영실장 유영근▷행정관리부 안전보건실장 이은호◎전보▷국가전략기술추진단장 윤성철▷연구전략본부 연구조정실장 박진섭▷ 〃 글로벌협력실장 홍성빈▷행정관리부 총무복지실장 이권희▷ 〃 인재개발실장 강은석▷ 〃 구매자산실장 박찬기▷ 〃 시설관리실장 손기정
◈서울대학교치과병원▷기획조정실장 양일형 교수▷교육역량개발실장 손원준 교수▷치의생명과학연구원장 임영준 교수▷대외협력실장 조정환 교수
◈SBS◎부국장급▷디지털뉴스총괄 박진호▷뉴스제작총괄 허윤석◎부장급▷생활정책부장 최선호▷국제부장 홍순준▷8뉴스부장 김우식▷선거방송기획팀장 진송민
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