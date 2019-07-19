◈한국코스믹라운드▷상무이사 김성철
◈과학기술정보통신부◎전보▷미래인재양성과장 허재용
◈외교부<과장>▷감사담당관 장동율▷혁신행정담당관 김현주▷외교정보보안담당관 이경희▷의전총괄담당관 김현수▷의전행사담당관 이지호▷외교사절담당관 조수진▷아태지역협력과장 류동현▷동북아1과장 남진▷동북아2과장 여소영▷동북아협력과장 양석환▷동남아1과장 정가연▷동남아2과장 권순현▷아프리카과장 옥별임▷재외국민보호과장 박재락▷해외안전지킴센터장 전종윤▷원자력외교담당관 이윤석▷인권사회과장 정진호▷국제안보과장 강유식▷유네스코과장 강필호▷정책공공외교과장 정현정▷북핵정책과장 김종민▷대북정책협력과장 백윤정▷국립외교원 교육운영과장 조형화▷〃 연구행정과장 김성연<팀장>▷언론담당관실 해외언론팀장 서은영▷전략조정지원반 팀장 이선아▷재외공관담당관실 국유재산팀장 오진관▷인사기획관실 인사제도·평가팀장 이정우▷의전총괄담당관실 의전운영팀장 이정우▷해외안전지킴센터팀장 장광희▷국제안보과 대테러협력팀장 김수은▷지역공공외교과 국민외교팀장 조아름▷대북정책협력과 민족공동체해외협력팀장 송찬식
◈일간투데이▷부사장 황종택
◈과학기술정보통신부◎전보▷미래인재양성과장 허재용
◈외교부<과장>▷감사담당관 장동율▷혁신행정담당관 김현주▷외교정보보안담당관 이경희▷의전총괄담당관 김현수▷의전행사담당관 이지호▷외교사절담당관 조수진▷아태지역협력과장 류동현▷동북아1과장 남진▷동북아2과장 여소영▷동북아협력과장 양석환▷동남아1과장 정가연▷동남아2과장 권순현▷아프리카과장 옥별임▷재외국민보호과장 박재락▷해외안전지킴센터장 전종윤▷원자력외교담당관 이윤석▷인권사회과장 정진호▷국제안보과장 강유식▷유네스코과장 강필호▷정책공공외교과장 정현정▷북핵정책과장 김종민▷대북정책협력과장 백윤정▷국립외교원 교육운영과장 조형화▷〃 연구행정과장 김성연<팀장>▷언론담당관실 해외언론팀장 서은영▷전략조정지원반 팀장 이선아▷재외공관담당관실 국유재산팀장 오진관▷인사기획관실 인사제도·평가팀장 이정우▷의전총괄담당관실 의전운영팀장 이정우▷해외안전지킴센터팀장 장광희▷국제안보과 대테러협력팀장 김수은▷지역공공외교과 국민외교팀장 조아름▷대북정책협력과 민족공동체해외협력팀장 송찬식
◈일간투데이▷부사장 황종택
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지