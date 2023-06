드래곤플라이, 셀바스AI와 MOU…AI 기술 활용 '박차'

부가부, 혁신적인 신제품 ‘부가부 드래곤플라이’ 출시

네덜란드 프리미엄 스트롤러 브랜드 부가부(Bugaboo)가 특허 받은 폴딩 메커니즘이 적용된 신제품 ‘부가부 드래곤플라이(Bugaboo Dragonfly)’를 선보이며 오는 16일부터 프리-오더를 진행한다. 신제품 ‘부가부 드래곤플라이’는 혁신적인 절충형 스트롤러로, 콤팩트한 사이즈에 디럭스 유모차의 기능을 모두 갖추었다. 허리를 굽히지 않고 간단히 한 손만 사용하는 혁신적인 ‘스탠드-업 폴딩’ 메커니즘은 업계 최초로 특허를 받았으며, 시트나 배시넷을 장착한 채로 일체형으로 접혀 좁은 공간에서도 슬림하게 세워 콤팩트하게 보관할 수 있다. 또한 핸디 스트랩이 내장되어 있어 이동 시 어깨에 메거나 트롤리처럼 끌 수 있는 디자인으로 다양한 상황에서 편리하게 이용할 수 있다. 앞바퀴 서스펜션, 센트럴 조인트 및 후면 브릿지 서스페션이 포함된 서스펜션 시스템은 네 바퀴에 모두 작용하며, 새로운 플랫 휠 디자인은 접지력과 마찰력을 향상시켜 보다 섬세한 핸들링과 민첩한 방향 전환이 가능해 부드러운 주행감을 보장한다. 응답성이 뛰어난 스티어링은 견고한 섀시와 높은 핸들바 덕분에 더욱 쉬워졌다. 또한 부가부 드래곤플라이는 다양하고 여유로운 수납 시스템 등 부모와 아이 모두 편안하도록 다양한 편의성을 제공한다. 부가부 드래곤플라이에서 처음 선보이는 확장 가능한 수납 포켓은 앞, 뒤 또는 핸들바로 옮겨 사용할 수 있으며, 대형 언더시트 바스켓에는 최대 10kg의 소지품을 수납할 수 있다. 신생아부터 사용할 수 있는 대형 배시넷은 통기성 좋은 브리지 패널이 내장되어 있고 보관이 편리하도록 접을 수 있게 디자인 되었다. 자외선 차단 지수 UPF 50+의 확장형 캐노피에는 필요 시 햇빛을 더 많이 가려줄 수 있는 썬 바이저와 통풍 기능이 탁월하고 주행 중에도 아이를 지켜볼 수 있는 피카부 윈도우도 내장되어 있다. 아이 성장에 따라 높이 조절이 가능한 안전벨트는 패딩 처리되어 아이를 좀 더 편안하게 보호해 주고 조작이 쉽다. 양방향 가능한 시트와 레그 레스트는 각각 3단계로 각도 조절이 가능하여, 시트에는 사이드 패브릭이 적용되어 탑승한 아이를 안락하게 감싸준다. 폴딩, 배시넷 탈착, 핸들바 높이 조절 등 필수 기능을 한 손으로 쉽게 조작할 수 있는 점도 편리하다.또한 2035년까지 탄소배출량 넷 제로(Net Zero)를 목표로 지속적인 푸시 투 제로(Push to zero campaign) 캠페인을 진행 하고 있는 부가부는 부가부 드래곤플라이 제작에 친환경 소재를 도입했다. 100% 베지테리언 레더 소재의 핸들바 그립과 플라스틱 부품을 내구성이 동일한 바이오 플라스틱으로 제작하고, 패브릭에 친환경 발수 가공을 적용하는 등 소재와 원단에서부터 마감에 이르기까지 지구에 미치는 환경적인 영향을 최대한 줄이기 위해 노력했다. 디자인도 새로워졌다. 섀시에는 인피니티 루프 디자인이 적용되어 부가부의 아이코닉 디자인이 재창조 되었으며, 썬 바이저가 내장된 캐노피는 새롭게 디자인되었다. 또한 섀시와 패브릭애 다양한 컬러 옵션이 있어 나만의 스타일을 표현할 수 있다. 블랙과 그래파이트 두 가지 컬러의 섀시, 7가지 썬 캐노피(미드나이트 블랙, 그레이 멜란지, 썬라이즈 레드, 모닝 핑크, 미스티 화이트, 스카이라인 블루, 아일랜드 코랄), 미드나이트 블랙과 그레이 멜란지 2가지 배시넷 및 시트 컬러 중 선택해 원하는 스타일을 완성할 수 있다. 부가부의 혁신적인 절충형 스트롤러 ‘부가부 드래곤플라이’는 5월 16일부터 프리-오더가 진행되며, 자세한 사항은 공식 홈페이지 및 공식 카페를 통해 확인 가능하다.키즈맘 뉴스룸 kizmom@kizmom.com