고스트나인 이진우가 지난 3일 오후 네 번째 미니앨범 '나우 : 웬 위 아 인 러브(NOW : When we are in Love)' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다.고스트나인은 기존의 다크한 분위기에서 벗어나 밝고 청량한 분위기로 콘셉트에 변화를 줘 돌아왔다.멤버들은 "데뷔 후 처음으로 해보는 밝은 콘셉트라서 활동에 대한 기대가 크다. 음악방송 1위를 해보고 싶다. 고스트나인을 많은 분들께 알리는 계기가 되었으면 한다"면서 "앞으로도 이것저것 시도해보며 우리의 아이덴티티나 음악성을 구축해내가는 모습을 보여드리고 싶다"는 목표를 밝혔다.한경닷컴 연예이슈팀 newsinfo@hankyung.com