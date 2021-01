'바이크 원정대: 인 이탈리아' 포스터 (사진제공= 도너츠 컬처)

'엠씨더맥스 이수 주연' 영화 '바이크 원정대: 인 이탈리아', 심상치 않은 흥행 조짐!..."OST도 음원차트 싹쓸이"리얼 버라이어티 무비 '바이크 원정대: 인 이탈리아'의 반응이 심상치 않다.지난 21일, 디지털 최초 개봉한 리얼 버라이어티 무비 '바이크 원정대: 인 이탈리아'는 개봉 첫날부터 팬들의 뜨거운 관심을 모으며 흥행 조짐을 보이고 있다.'바이크 원정대:인 이탈리아'는 네이버 영화 실시간 차트2위 기록을 시작으로 주요 영화 사이트 실시간 차트 상위권을 차지하는 등 기염을 토하고 있다.바이커들의 버킷리스트로 손꼽히는 이탈리아에서 바이크를 타고 떠나는 여행 이야기를 담은 '바이크 원정대: 인 이탈리아'는 엠씨더맥스 이수, 제이윤, 송재희, 류석, 김선빈이 주연을 맡아 화제를 모았으며 개봉 전부터 선공개 된 OST 음원 'Your Lights'가 주요 음원차트를 석권하며 높은 관심을 끌었다.또 폴킴의 "모든 날, 모든 순간(Every Day, Every Moment)"을 히트시킨 작곡팀 어깨깡패가 프로듀싱 한 2NB & by me의 '위로가 필요한 나에게', 송희란의 'Go On' 등도 인기를 모으며 이목을 집중시켰다.'바이크 원정대: 인 이탈리아'는 로마 바이크 렌탈샵 HP motorrad의 첫 여정을 시작으로, 이탈리아 남부의 작은 마을 살레르노, <먹고 기도하고 사랑하라> 영화 속 배경이기도 한 나폴리, 세계 휴양지 TOP으로 손꼽히는 소렌토, 음악의 도시 라벨로, 세계문화 유산으로 선정된 '아말피'까지 지중해의 아름다운 풍경 곳곳을 담아내 눈길을 끈다.한편 '바이크 원정대: 인 이탈리아' IPTV(KT olleh tv, SK B tv, LG U+tv), 홈초이스, Seezn, U+모바일tv, wavve, 네이버 시리즈 온, TVING, 카카오페이지 등 다양한 플랫폼을 통해 만나볼 수 있다.