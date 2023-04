두산 박지원 "글로벌 SMR 파운드리 목표"

하이브 박지원 최고경영자(CEO)와 빅히트 뮤직의 신영재 대표, 어도어의 민희진 대표가 ‘2023 빌보드 인터내셔널 파워 플레이어스(The 2023 Billboard International Power Players)’에 선정됐다.인터내셔널 파워 플레이어스는 빌보드가 미국 외 지역에서 세계 음악산업을 선도하는 리더를 선정하는 리스트다.박지원 CEO와 신영재 대표는 빌보드 인터내셔널 파워 플레이어스에 2년 연속 선정되며 글로벌 음악시장에서의 존재감을 강화했다. 민희진 대표는 올해 초 ‘빌보드 우먼 인 뮤직(Billboard Women in Music)’ 리스트에 선정된 데 이어 영광을 안았다.25일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 ‘2023 인터내셔널 파워 플레이어스’를 발표한 빌보드는 박지원 CEO와 신영재·민희진 대표를 소개하면서 “점점 다각화되고 있는 하이브의 사업은 모든 방면에서 뛰어난 퍼포먼스를 나타냈다”고 평했다.이와 함께 방탄소년단 지적재산권(IP)을 활용한 게임 ‘인더섬 with BTS’ 개발 및 NFT 플랫폼 ‘모먼티카(MOMENTICA)’ 출시 등 팬 경험 극대화를 위해 음악과 기술의 색다른 융합을 시도하고 있는 박지원 CEO의 행보를 주목했다.또한, 방탄소년단, 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 뉴진스(NewJeans)의 글로벌 음악차트 성적을 제시하며 이들 아티스트의 소속 레이블을 이끄는 신영재·민희진 대표의 경영 역량을 조명하기도 했다.빅히트 뮤직을 이끄는 신영재 대표는 레이블 소속 아티스트인 방탄소년단과 투모로우바이투게더의 핵심 조력자로서 아티스트의 성공적인 글로벌 활동을 전폭적으로 지원하고 있다. 민희진 어도어 대표는 2022년 7월 데뷔한 신인 걸그룹 뉴진스의 총괄 프로듀서로서 아티스트 발굴부터 육성, 음악 프로듀싱, 디자인은 물론 이를 기반으로 한 다양한 IP 사업을 총괄하고 있다. 빌보드는 박지원 CEO와 신영재·민희진 대표를 소개하며 “글로벌 음반 및 음악 비즈니스가 8년 연속 성장을 기록한 가운데, 미국 외 지역의 음악기업들이 시도하는 다양한 투자 및 혁신 등의 요인이 그 성장을 견인하고 있다”고 설명했다.2022년 전 세계 음반산업 매출이 평균 9% 성장한 가운데, 아시아는 전체적으로 15.4%의 높은 성장률을 기록하며 글로벌 음악시장에서의 존재감을 강화해 나가고 있다. 정채희 기자 poof34@hankyung.com