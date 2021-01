사진=연합뉴스

◆온라인 쇼핑으로 진화 중

◆롯데, 신세계보다 빠른다

‘쇼핑 호스트의 말도 데이터화(化)하라’. GS샵 DT(디지털 전환)허브팀이 구현 중인 핵심 과제 중 하나다. 예컨데 방송 진행자가 어떤 ‘멘트’를 했을 때 주문량이 올라가는 지를 데이터로 축적해 향후 적재적소에 활용할 수 있도록 하겠다는 것이다. 최근 GS샵은 한 쇼핑 호스트의 발언 실수 하나로 프로그램을 중단하는 일을 겪은 바 있다. 데이터에 기반한 방송은 이 같은 위험을 방지하는데에도 효과를 낼 것으로 기대된다.GS샵의 변신이 주목받고 있다. 1000여 명 직원 중 약 20%가 IT(정보통신) 엔지니어일 정도다. 국내 유통업체를 통틀어 디지털 전환 속도가 가장 빠르다는 평가가 나온다.GS샵(2009년부터 사용)의 법인명은 GS홈쇼핑이다. 법적인 명칭과 사명이 다른 셈이다. TV에 국한됐던 유통 채널을 온라인 전반으로 확대 중인 홈쇼핑 업계의 변화를 보여주는 사례다. GS샵의 신사업전략그룹을 이끌고 있는 박영훈 부사장은 “20여 년 전 TV홈쇼핑은 유통업계의 벤처나 다름없었다”며 “최근 GS샵이 진행 중인 디지털 전환은 TV홈쇼핑이 처음 나왔을 때 만큼의 격변”이라고 설명했다.GS샵이 겨냥하고 있는 최종 목적지는 ‘초(超)개인화’다. 박 부사장은 “각 개별 소비자가 무엇을 원하는 지를 인공지능(AI)을 통한 빅데이터 분석을 통해 최대한 알아내고, 우리가 갖고 있는 상품과 콘텐츠의 속성을 세분화하면 수많은 교집합이 만들어진다”며 “추천 엔진을 어떻게 구현할 지 등을 계속 탐색 중”이라고 말했다.조만간 ‘주말에 교외로 여행을 자주하는 소비자를 위한 신발 추천’처럼 AI에 기반한 쇼핑 플랫폼 구축이 가능할 것이라는 게 GS샵의 예상이다. 박 부사장은 “신발 하나도 약 120개에 달하는 속성값을 만들고 있다”고 말했다.GS샵이 초개인화 추천을 구현하기 위해 추진 중인 핵심 전략 중 하나는 ‘데이터 동맹’이다. GS샵은 현대차, 신용카드사 등 5~6곳과 각자가 보유한 데이터를 교환하고 있다. 현대차가 보유한 차량 소유주와 관련한 위치 기반 정보가 쇼핑 데이터와 결합되면 시너지가 클 것으로 예상된다. GS리테일과 합병을 결정한 가장 큰 이유 중 하나도 오프라인에 특화된 GS리테일의 쇼핑 데이터를 확보하기 위해서다.전문가들이 GS샵의 ‘디지털 변신’에 주목하는 이유는 국내 유통 대기업 중 가장 속도가 빨라서다. 박 부사장은 “T커머스까지 포함하면 홈쇼핑만 해도 12개사”라며 “TV 자체가 사양길인 데다 쿠팡, 마켓컬리 등 신흥 강자들이 무섭게 커가고 있어 변화를 서두르지 않으면 안되는 상황”이라고 지적했다.GS샵의 디지털 전환은 2016년부터 본격화됐다. IT 인프라부터 싹 바꿨다. 그룹 계열 IT서비스 회사에 외주를 주던 관행을 끊었다. 대신에 자체 인력을 키웠다. 박 부사장은 “전체 직원의 20%가량이 IT 엔지니어”라며 “직원의 절반 이상을 실리콘밸리로 단기 연수를 보내 유연한 사고를 기르도록 하고 있다”고 말했다.GS샵이 구축한 ‘데이터 거버넌스(지배구조)’는 국내 유통사 중 가장 빠르다. 롯데쇼핑만 해도 작년 하반기에 대표 직속으로 CDO(최고데이터책임자)를 처음 임명했다. 이마트 계열의 SSG닷컴 역시 데이터 총괄 임원을 작년에 영입했다.GS샵에선 이미 ‘판매와 관련한 모든 결정은 데이터에 기반하라’는 원칙이 확고히 자리잡았다. 박 부사장은 “과거엔 MD(상품관리자)들이 자신들의 경험에 근거해서 판매할 상품을 골랐다”며 “2016년 이후로는 데이터 결과값에 근거하지 않으면 안 되도록 업무 방식을 바꿨다”고 말했다.GS샵의 또 다른 장점으로는 스타트업 생태계 구축이 꼽힌다. 투자 규모만 약 5000억원에 달한다. 박 부사장은 “첨단 IT 환경을 구축하는 것 뿐만 아니라 새로운 시장으로 진출하려고 할 때 GS샵은 수십개에 달하는 스타트업 파트너와 협업이 가능하다”고 했다.전문가들은 GS샵이 올해 GS리테일과 합병을 통해 어떤 시너지를 낼 수 있을 것인가에 주목하고 있다. 전국에 1만5000여 개가 포진해 있는 편의점 GS25 등 오프라인 매장을 활용한 신개념 서비스가 나올 것으로 예상된다. 박 부사장은 “빠른 배송만이 아니라 고객이 원하는 시간에 물건을 가져다주는 맞춤형 배송 시스템을 만드는데 노력을 기울이고 있다”고 했다.박동휘/노유정 기자 donghuip@hankyung.com