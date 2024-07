OK저축은행, AI 기반 신용평가모형 구축해 차별화…고금리 '처음처럼 OK 청년 예·적금' 출시

OK저축은행이 고금리 파킹통장, 정기 예·적금 등 모바일 뱅킹 앱 전용 금융상품을 출시하며 디지털 부문 경쟁력을 강화하고 있다. 또 인공지능(AI) 기반 고객관계관리(CRM)를 운영하며 AI 기반 신용평가모형(CSS)을 구축해 고객이 심사 단계부터 차별화된 금융서비스를 받을 수 있도록 하고 있다. 대출비교 플랫폼도 금융 소비자들이 빠른 조회가 가능하도록 해 접근성을 높이고 있다. ○고금리 수신상품 인기OK저축은행이 판매 중인 비대면 전용 금융상품인 ‘처음처럼 OK 청년정기예·적금’은 청년층의 자산 형성을 돕기 위해 설계됐다. 이에 청년 고객이 해당 예·적금 만기가 도래하기 전에 중도 해지하더라도 약정한 이율을 보장해준다.‘처음처럼 OK 청년정기예금’은 기본금리 연 3.71%(세전)에 마케팅 동의 시 제공하는 0.5%포인트의 우대금리를 포함하면 최고 연 4.21%의 금리를 제공한다. 가입기간은 1년이며, 100만원 이상 500만원 이하까지 납입 가능하다.정액적립식 정기적금 상품인 ‘처음처럼 OK 청년정기적금’의 경우 최고 연 5%의 금리 혜택을 누릴 수 있다. 이 상품의 기본금리는 연 4.5%이며, 마케팅 동의시 0.5%포인트의 우대금리가 적용된다. 가입기간은 1년이고, 가입금액은 월 적립금 10만원 이상 50만원 이하다.‘처음처럼 OK 청년정기예·적금’은 모두 만 20세~34세 개인고객을 대상으로 판매된다. OK저축은행 자체 모바일 앱인 ‘OK저축은행’을 통해 가입할 수 있다.OK저축은행 모바일 앱을 통해 가입할 수 있는 수시입출금통장 상품인 ‘OK짠테크통장’도 고객 수가 꾸준히 늘어나고 있다. OK짠테크통장은 하루만 맡겨도 정해진 이자를 하루 단