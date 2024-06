'에너제틱 변신' 웨이션브이 "모든 사람들 우리 편으로 만들 것" [종합]

그룹 웨이션브이(WayV)가 활기찬 에너지로 글로벌 음악 시장을 파고든다.웨이션브이(쿤, 텐, 샤오쥔, 양양, 헨드리)는 3일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 다섯 번째 미니앨범 '기브 미 댓(Give Me That)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다. 윈윈은 중국 드라마 촬영으로 이번 활동에 불참한다.웨이션브이의 컴백은 지난해 11월 발매한 정규 2집 '온 마이 유스(On My Youth)' 이후 7개월 만이다. SM엔터테인먼트의 중국 그룹인 웨이션브이는 이번에 한국과 중국에서 동시 컴백한다. 특히 이번 앨범에는 한국어 곡을 수록하며 국내 활동에도 박차를 가한다.한국에서 여는 쇼케이스도 이번이 처음이다. 헨드리는 "굉장히 떨리고 설렌다. 팬분들에게 새로운 모습을 보여줄 수 있어서 기대된다"고 소감을 밝혔다. 이어 쿤은 "이번 앨범 타이틀곡을 한국어와 중국어 두 버전으로 준비했는데 더 많은 한국 팬분들을 만날 수 있어서 기쁘다"고 덧붙였다.한국어·중국어 두 가지 버전으로 준비된 타이틀곡 '기브 미 댓'은 웨이션브이의 밝은 에너지를 느낄 수 있는 팝 댄스곡이다. 펑키한 올드스쿨 드럼 비트 위에 중독성 강한 멜로디와 브라스 사운드를 더했으며, 첫눈에 반한 상대에게 전하는 적극적인 사랑 고백을 담은 가사가 인상적이다. 작곡과 한국어 버전 작사에 '히트곡 메이커' 켄지(KENZIE)가 참여했다.멤버들은 "웨이션브이의 타이틀곡 중 가장 밝은 곡"이라고 강조했다. 분위기에 변화를 준 이유에 대해 텐은 "오랜만의 컴백이라 새로운 색깔, 모습을 보여드리고 싶었다. 평소에 밝고 웃긴 멤버들이라 한 번쯤은 이런 모습을 해보고 싶었다. 타이틀곡을 들었을 때 '새롭다'는 생각을 할 수 있을 거라고 봤다"고 전했다.양양은 "신나는 곡이라 퍼포먼스도 활발하고 에너제틱하다"며 기대를 당부했다.그동안 숱한 SM 아티스트들의 명곡을 쓴 켄지와의 호흡에 대해서도 밝혔다. 쿤은 "(켄지와) 첫 작업이었는데 긴장되고 떨렸다. 곡이 너무 좋아서 어떻게 더 잘 살려야할지 생각했다. 멜로디 레이어가 많은 곡이라 녹음 시간이 길었지만 다행히 좋은 결과가 나와서 잘 들어주셨으면 한다"고 말했다. 헨드리는 "노래 중에 챈트가 많았다. 양양과 챈트 녹음을 많이 했다. 재미있는 노래"라고 부연했다.이번 컴백을 앞두고 많은 소속사 선후배들의 응원도 큰 힘이 됐다고. 우선 이번 활동을 함께하지 못하는 윈윈과는 "아쉽지만 서로 응원하자고 얘기했다"고 전했다. 아울러 쿤은 "NCT 천러와 자주 연락한다"면서 "곡을 들려줬더니 '완전 새로운 모습이다', '잘하면 멋있을 것 같다'면서 응원해 줬다"고 밝혔다.양양은 "연습실에서 자주 보는데 칭찬을 많이 받았다"면서 "라이즈 친구들, 샤이니 선배님들도 응원해 줬다"며 웃었다. 텐은 샤이니로부터 "이번 노래로 색다르고 신선한 느낌을 받았다"는 말을 들었다고 전했다.웨이션브이는 이번 컴백을 계기로 활발한 글로벌 활동을 하고 싶다는 바람을 내비쳤다. 양양은 "이번 목표는 전 세계에 있는 팬분들을 만나는 거다. 준비를 많이 했으니 조금만 기다려 달라"고 당부했고, 텐은 "모든 사람의 마음을 잡아서 웨이션브이의 편으로 만들겠다"고 귀여운 포부를 밝혔다.계속해 쿤은 "글로벌 차트에서 좋은 성적 거두고 싶다. 그러기 위해 좋은 음악과 무대 만들고 있다. 글로벌 팬분들이 우리 노래 많이 들었으면 좋겠다"고 말했고, 양양은 "다양한 콘셉트를 다 소화할 수 있는 그룹이 되고 싶다. 이번에 에너제틱하고 활발한 노래를 하는데 다음에는 또 어떤 노래가 나올지 모르겠지만 잘 소화해보겠다"고 당차게 말했다.웨이션브이의 새 미니앨범 '기브 미 댓'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com