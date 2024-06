케플러, 3일 첫 정규앨범 발매

마시로·강예서 제외 재계약 체결

마지막 9인조 완전체 활동

"좋은 기억 많아…서로 응원할 것"

그룹 케플러(Kep1er)가 9인조로 처음이자 마지막 정규앨범을 선보인다. Mnet 프로젝트 그룹 최초로 재계약을 하며 팀을 유지하게 된 이들은 마시로·강예서와는 결별하지만 7인조로 케플러를 지키겠다는 각오를 다졌다.케플러(최유진, 샤오팅, 마시로, 김채현, 김다연, 히카루, 휴닝바히에, 서영은, 강예서)는 3일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 첫 정규앨범 '켑원고잉 온(Kep1going On)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.케플러의 컴백은 약 9개월 만이다. 히카루는 "오래 기다린 만큼 더 성장한 모습 보여드릴 수 있도록 준비했다"고 소감을 밝혔다.특히 이번 앨범은 데뷔 2년 6개월 만에 선보이는 첫 정규라 더욱 기대를 모은다. 강예서는 "팬분들이 많이 사랑해 주시고 지지해 주셔서 정규앨범을 낼 수 있었다. 좋은 모습 많이 보여드리겠다"고 다짐했고, 최유진 역시 "첫 정규인 만큼 한 곡 한 곡 신중하게 준비했다. 한층 성장한 모습 보여드리려고 노력했다"고 전했다.'켑원고잉 온'은 케플러와 케플리안(공식 팬덤명)이 함께 해온 시간을 기념하고 꿈을 향해 달려가겠다는 의미를 담았다. 최유진은 "저희에게도 팬분들에게도 의미 있는 앨범이다. 국내 첫 정규앨범이라 2년 반 동안 축적한 저희의 역량을 담으려 했다. 타이틀곡뿐만 아니라 수록곡도 노력과 애정을 담았다. 다양한 매력을 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다.앨범에는 타이틀곡 '슈팅 스타(Shooting Star)'를 비롯해 '라스트 카니발(Last Carnival)', '큐리어스(Curious)', '플라워, 플러터, 유어 하트(Flowers, Flutter, Your heart)', '더블 업!(Double Up!)', '푸시 버튼(PUSH BUTTON)', '프라블럼(PROBLEM)', '디어 다이어리(Dear Diary)', '그랑프리(Grand Prix)' 한국어 버전, '스트레이트 라인(Straight Line)' 한국어 버전까지 다채로운 장르의 총 10곡이 수록됐다.휴닝바히에는 "케플러가 기존에 보여주지 않았던 색과 장르까지 다 담아서 팬분들도 좋아해 주실 거다. 가사와 퍼포먼스에도 우리의 이야기를 채우려고 했다"고 설명했다.타이틀곡 '슈팅 스타'는 리드미컬한 드럼과 감성적인 신스 라인, 일렉 기타가 인상적인 신스팝 장르의 곡으로 케플리안을 향한 간절한 마음을 담았다. '행성', '갈릴레오' 등으로 대표되는 케플러 스토리텔링의 연장선으로 다이내믹한 곡 전개와 함께 후반부로 갈수록 고조되는 섬세한 감정선이 한층 성장한 케플러의 모습을 보여준다.김채현은 "우리뿐만 아니라 케플리안도 빛나는 별이고 서로 빛내면서 달려 나간다면 어떠한 두려움도 없다. 우린 어둠 속에서도 빛을 내며 갈 수 있다는 메시지를 담았다"고 말했다.마시로는 "기존에 에너지 있고 파워풀한 퍼포먼스 위주로 보여드렸다면 이번에는 감정에 조금 더 신경을 썼다. 노력한 만큼 음악적 성장을 느끼실 수 있고, 편하게 들을 수 있는 음악이니 많이 들어주셨으면 한다"는 바람을 전했다.김다연은 '슈팅 스타'를 통해 처음으로 랩 메이킹에 도전했다. 소감을 묻자 김다연은 "2절 벌스 부분 랩 메이킹을 해봤는데 일본 스케줄을 소화하면서 틈틈이 준비했다. 처음 하는 거라 설레기도 하고, 내 얘기를 담는 거라 더 열심히 했다. 멤버 히카루가 잘 소화해 줘서 고마웠다"고 답했다.마시로는 수록곡 '큐리어스' 작사에 이름을 올렸다. "영광이었다"고 운을 뗀 마시로는 "케플러의 중요 세계관인 우주와 '궁금하다'라는 제목에 맞게 가사가 잘 마무리된 것 같아 좋다"며 웃었다.서영은은 "멤버들과 다 같이 만들어가는 느낌이 많이 들었다"며 "곡 선정에도 멤버들 의견이 훨씬 많이 반영됐고, 작사에 참여한 멤버들도 있었다. 다들 어떻게 하면 좋은 곡이 나올 수 있을지 심혈을 기울여 만들었다"고 자신감을 내비쳤다.이번 앨범은 케플러가 9인으로 선보이는 마지막 앨범으로 더 관심을 끌고 있다. 2021년 Mnet '걸스플래닛999 : 소녀대전'을 통해 결성된 케플러는 최근 Mnet 프로젝트 그룹으로는 처음으로 재계약에 성공했다. 마시로와 강예서를 제외한 7명이 활동을 이어갈 예정이다.최유진은 "지난해부터 미래에 대한 이야기를 자주 해왔다. '걸스 플래닛' 이후 2년 5개월 동안 함께 해온 소중한 시간들, 팬분들이 준 사랑이 많아서 케플러라는 이름으로 계속 계약하고 싶었다"면서 "아홉 명이 하는 처음이자 마지막 정규앨범이라 더 소중하게 느껴졌다"고 털어놨다.팀을 떠나는 강예서는 "멤버들과 케플러로서 함께한 시간이 너무나도 즐거운 추억이었다. 부족한 부분도 있었겠지만 케플리안을 비롯해 우릴 응원해준 모든 분에게 최선을 다한 시간이었다. 서로 간의 신뢰를 바탕으로 앨범 활동을 이어왔다고 생각한다"고 고백했다.이어 "우린 항상 9명의 자매라는 걸 알아주셨으면 한다"면서 "많은 분이 9명이 선보일 정규 1집 활동을 기대해 주시고, 음악도 많이 들어줬으면 좋겠다"고 덧붙였다.마시로 역시 "아홉 명의 멤버가 케플러라는 이름으로 활동한 좋은 기억이 많다. 팬분들에게 받은 사랑도 많다"면서 "이번 활동으로도 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다. 이번 정규 1집 활동에도 따뜻한 관심과 사랑 부탁드린다"고 당부했다.김채현은 "항상 서로를 응원할 거다. 늘 9명이라는 마음으로 케플러를 할 것"이라면서 "9인조로는 마지막으로 선보이는 앨범이지만, 그보다는 국내 첫 정규앨범으로 찾아뵙는 만큼 우리가 쌓아온 노력과 실력을 더 주의 깊게 봐주셨으면 한다. 케플리안에게 보내는 편지, 메시지를 더 중점적으로 바라봐주셨으면 한다"고 했다.향후 활동과 관련해서는 "7월 콘서트가 남아있는데 그 이후에 조금 더 구체적인 이야기가 오갈 것 같다"고 밝혔다.끝으로 최유진은 "한층 더 성장한 모습을 보여드리고 싶다. 음원차트 'TOP 100' 안에 들어보는 게 우리의 목표다. 많이 들어주셨으면 좋겠다"고 목표를 전했다.케플러의 첫 정규앨범 '켑원고잉 온'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com