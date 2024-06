사진=뉴스1

그룹 웨이션브이(WayV)가 색다른 모습으로 컴백한 데 자신감을 보였다.웨이션브이(쿤, 텐, 샤오쥔, 양양, 헨드리)는 3일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 다섯 번째 미니앨범 '기브 미 댓(Give Me That)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다. 윈윈은 중국 드라마 촬영으로 이번 활동에 불참한다.웨이션브이의 컴백은 지난해 11월 발매한 정규 2집 '온 마이 유스(On My Youth)' 이후 7개월 만이다. SM엔터테인먼트의 중국 그룹인 웨이션브이는 이번에 한국과 중국에서 동시 컴백한다.한국에서 첫 쇼케이스를 연 웨이션브이는 "굉장히 떨리고 설렌다. 팬분들에게 새로운 모습을 보여줄 수 있어서 기대된다"며 "이번 앨범 타이틀곡을 한국어와 중국어 두 버전으로 준비했는데 더 많은 한국 팬분들을 만날 수 있어서 기쁘다"고 소감을 밝혔다.앨범에는 타이틀곡 '기브 미 댓'의 한국어·중국어 버전을 비롯해 총 6곡이 수록됐다. 텐은 "이번에 티저를 보면 하트가 많이 들어가 있는데 앨범의 주제가 '하트'다. 웨이션브이가 어떤 사랑을 표현할지 확인해 달라"고 당부했다.타이틀곡 '기브 미 댓'은 웨이션브이의 밝은 에너지를 느낄 수 있는 팝 댄스곡이다. 흥겹고 신나는 바이브가 기존 웨이션브이가 선보인 분위기와는 사뭇 다르다. 양양은 "신나는 곡이라 퍼포먼스도 활발하고 에너제틱하다"고 자신했다.작곡과 한국어 버전 작사에 '히트곡 메이커' 켄지(KENZIE)가 참여했는데, 쿤은 "첫 작업이라 긴장되고 떨렸다. 곡이 너무 좋아서 어떻게 더 잘 살려야할지 생각했다. 이 곡은 멜로디 레이어가 많아서 녹음 시간도 길었다. 다행히 좋은 결과가 나와서 잘 들어주셨으면 한다"고 말했다.이어 헨드리는 "이 노래 중에 챈트가 많았다. 나랑 양양도 챈트 녹음을 많이 했다. 재미있는 노래다"고 덧붙였다.웨이션브이의 새 미니앨범 '기브 미 댓'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com