웨스트라이프, 13년 만에 한국 무대 선다…7월 내한 공연

팝 밴드 웨스트라이프(Westlife)가 13년 만에 한국을 찾는다.모히건 인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 오는 7월 6, 7일 인스파이어 아레나에서 웨스트라이프 콘서트를 개최한다고 밝혔다. 지난 3월 마룬파이브(Maroon 5)의 단독 콘서트에 이어 인스파이어 아레나가 주최하는 인스파이어 콘서트 시리즈의 두 번째 글로벌 아티스트 공연이다.웨스트라이프는 이번 콘서트를 위해 13년 만에 한국 무대에 선다. 이들은 전 세계적으로 5500만 장 이상의 음반 판매 기록을 세운 아일랜드 출신 글로벌 팝 밴드로, 서정적인 멜로디 라인과 풍성한 화음이 돋보이는 팝 발라드 장르 음악을 통해 전 세계가 사랑하는 아티스트로 자리 잡았다.웨스트라이프는 1999년 발매한 데뷔 싱글 '스웨어 잇 어게인(Swear It Again)'을 포함한 1집 앨범 수록곡 총 7곡을 연속으로 영국 음악 차트 1위에 올려 놓았으며, 21세기 영국에서 가장 많은 앨범을 판매한 그룹(2010년 기준)으로 기네스에 등재되는 등 전무후무한 기록을 세웠다.1집 '웨스트라이프(Westlife)'의 타이틀곡 '마이 러브(My Love)'는 국내에서도 발매 당시 주요 음원 차트에서 6주간 1위를 차지했고, '유 레이즈 미 업(You Raise Me Up)', '아이 해브 어 드림(I Have A Dream)', '시즌 인 더 선(Season In The Sun)', '업타운 걸(Uptown Girl)' 등 수많은 히트곡을 발매했다.인스파이어 측은 "감미로운 목소리와 친숙한 멜로디로 한국 팬들에게도 꾸준한 사랑을 받아온 웨스트라이프의 이번 공연은 모든 세대가 즐길 수 있는 명곡들로 구성된 세트리스트와 환상적인 라이브로 국내 관객들에게 감동을 안길 것"이라고 전했다.티켓은 6월 4일 오후 8시부터 인터파크 티켓을 통해 예매할 수 있으며, 인스파이어는 공식 홈페이지 등을 통해 공연 관람 및 숙박 등을 연계한 특별 패키지 구성을 선보일 예정이다.인스파이어 아레나는 지난 3월 '인스파이어 콘서트 시리즈 #1: 마룬 파이브'를 비롯해 '2023 멜론 뮤직 어워드', 'SBS 가요대전' 등을 성공적으로 개최하며 선진적인 라이브 음악 공연장의 입지를 다지고 있다. 세계 최고 수준의 음향 시설 및 무대 연출 설비, 관객 시야를 가리지 않도록 설계된 객석 구조 등이 공연 관람의 감동을 배가시키고, 리조트 내 복합 엔터테인먼트 공간, 숙박, 쇼핑, 다이닝 등의 다채로운 경험이 연계되어 공연을 즐기는 새로운 패러다임을 제시하고 있다. 인스파이어에서는 7월 웨스트라이프 내한 공연 외에도, 6월 2일 SBS 주관의 'K-Wave 콘서트 인기가요', 6월 15~16일 하이브가 주관하는 '2024 위버스콘 페스티벌(2024 Weverse Con Festival)' 등 다양한 K팝 이벤트도 예정되어 있다. 위버스콘은 인스파이어 아레나에서 열리는 실내 공연과 더불어 리조트 내 야외 체험형 엔터테인먼트 공간인 '디스커버리 파크'를 무대로 한 야외 공연도 진행한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com