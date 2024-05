메릴 스트립에 공로상! 영화계★들의 축제…77번째 칸영화제의 모든 것

연일 비가 내리는 가운데 지난 5월 15일, 제77회 칸 국제영화제가 개막했다. 올해 영화제의 개막작은 레아 세이두, 루이 가렐 주연의 <더 세컨드 액트>다. 영화는 프랑스의 감독이자 시나리오 작가 겸 음악가인 캉탱 뒤피외(Quentin Dupieux) 감독의 작품으로 네 캐릭터가 한 레스토랑에서 만나 시작되는 이야기를 다룬 코미디다. 일반적으로 (칸) 영화제 자체의 정체성과 그 해 영화제의 정체성을 알리는 개막작은 자국 영화인 프랑스 작품이 선정되는 경우가 많다. 작년의 경우 역시 마이 웬 감독의 <잔 뒤 바리>가 개막작으로 선정되었다.개막작은 그 해 경쟁 섹션 (in competition)으로 자동으로 올라가게 되고 경쟁 섹션의 다른 작품들과 경쟁하게 된다. 올해 경쟁 섹션에는 총 23편의 작품이 올라가 있으며 그중 가장 눈에 띄는 작품은 역시 거장의 귀환을 알리는 프란시스 포드 코폴라의 <메갈로폴리스>다. 공상과학(Sci-fi) 에픽 영화인 <메갈로폴리스>는 코폴라가 1987년부터 제작을 계획했던 프로젝트였지만 연기와 취소를 거치며 사라지는 듯했다가 2019년 다시 제작이 점화된 작품이다. <메갈로폴리스>는 2011년 코폴라가 연출했던 <트윅스트> 이후 탄생한 첫 작품으로 코폴라의 커리어에 있어 가장 긴 간격을 깨고 만들어진 영화이기도 하다.이 외에도 데이비드 크로넨버그 (<더 슈라우즈>), 자크 오디아드 (<에밀리아 페레즈>), 폴 슈레이더 (<오, 캐나다>)와 같은 노장 감독들의 작품들 역시 기대를 모으는 가운데 가장 흥미로운 사실은 젊은 천재, 션 베이커의 ‘출석’이다. ‘출석’이라 함은 <플로리다 프로젝트> (2017년 칸 영화제 감독주간) 포함, 션 베이커가 이후에 연출한 모든 영화가 칸의 경쟁 섹션으로 초대되었기 때문이다. 그는 2021년 <레드 로켓> (경쟁 섹션)에 이어 올해는 <아노라>로 칸에 귀환한다. 페드로 알모도바르와 함께 아마도 션 베이커는 앞으로도 가장 오랫동안 칸의 단골 손님으로 남을 감독이 될 것이다.경쟁 섹션과 함께 칸 영화제의 센터피스 (centerpiece)라면 단연코 ‘칸 클래식 (Cannes Classics)’이 될 것이다. 칸 클래식은 디지털로 복원한 고전이나 영화의 역사와 영화적 인물을 재조명하는 작품들을 선정해 상영하는 섹션이다. 매년 그러하지만 올해 칸 클래식은 더더욱 설레는 명작들로 가득하다. 가장 눈에 띄는 작품은 콜럼비아 픽쳐스의 100주년을 기념하는 작품으로 선정된 찰스 비더 감독의 <길다> (1946)이다. 1940년대에 탄생된 느와르 작품들 중 아마도 가장 뛰어난 작품 <길다>는 이번 칸에서 35밀리 필름을 4K로 복원해 상영된다. 리타 헤이워드가 검정색 긴 실크 장갑을 끼고 부르는 'Put the Blame on Mame'이 칸의 대극장을 메울 것을 상상하면 벌써부터 가슴이 뛴다.칸 클래식에서 주목할 만한 또 다른 행사는 올해 개봉 40주년을 맞는 <파리, 텍사스>의 상영이다. <파리, 텍사스>는 올해 전주국제영화제에서 열린 허진호 감독의 객원 프로그래머 프로그램에서도 선정된 바 있던 빔 벤더스의 역작이다. 1984년 칸 영화제에서 황금종려상을 수상하기도 했다. 빔 벤더스가 직접 상영에 참여해 (칸 클래식의 관례이기도 하다) 영화의 인트로덕션을 전할 것이다.마지막으로 올해 칸 클래식에는 한국 영화팬들이 솔깃할 만한 작품이 포함되어있다. 바로 김동호 전 부산국제위원장의 영화적 삶을 조명하는 다큐멘터리 <영화 청년, 동호 (Walking in the Movies)>다. 영화는 김 전 위원장이 영화인들과 연대하여 부산국제영화제를 만들었던 ‘영화적 사건’을 중심으로 그의 극심한 영화를 향한 사랑을 그리고 있다고 전해진다.늘 그러하지만 칸 영화제는 화려하고, 풍성하다. 아마도 칸 영화제는 시네필들이 즐길 수 있는 가장 비싸고 클래식한 축제가 아닐까 생각된다. 물론 이벤트의 스케일과 화려함만이 칸 영화제의 레거시를 이어가는 것은 아니다. 칸은 다른 어떤 영화제보다 더, 영화사와 영화인에 대한 존경을 잊지 않는 영화제다.올해 메릴 스트립의 공로상 (명예 황금종려상) 수상은 그런 의미에서 더더욱 의미심장하다. 아마도 존재했던 여배우들 중 가장 오랜 기간 동안 활동을 이어가고 있는 메릴 스트립은 영화사의 중심을 지키고 있는 영화인, 그리고 그간 (메릴 스트립처럼) 조명 받지 못한 수많은 여성 영화인들을 상징하기 때문이다. 칸의 이러한 기림은 갖가지 부침을 겪고 있는 한국의 영화제들이 잊지 말아야 할 가장 중요한 영화제적 덕목과 가치이기도 할 것이다. 김효정 영화평론가·아르떼 객원기자