[주니어 생생영어] 크리스마스에 펼쳐지는 대소동! Home Alone

크리스마스에 온 가족이 함께 볼만한 코미디 영화로 ‘나 홀로 집에(Home Alone)’ 가 빠지지 않죠. 1990년에 개봉한 이 영화는 세계적으로 큰 성공(mega hit)을 거둡니다. 이후 후속 편이 여럿 제작됐어요. 미국에선 크리스마스 전후로 멀리 떨어져 사는 가족과 친지들이 한데 모여 함께 지내거나 여행을 간다고 해요. 이 영화는 여덟 살짜리 소년 케빈 매칼리스터 가족의 얘기예요. 실수로 막내 케빈을 집에 혼자 남겨 두고 파리로 가족 여행을 떠나면서 벌어지는 내용입니다. 빈집인 줄 알고 찾아온 두 명의 도둑과 케빈의 대결이 유쾌하고 흥미진진하게 펼쳐져요. 도둑 Harry가 연휴에 어느 집이 비는지 미리 알아보기 위해 경찰관으로 분장하고 케빈네 집을 방문하는 장면입니다. How are you는 알고 지내는 사람에게 ‘어때요?’ ‘잘 지내요?’라고 안부를 묻는 표현이에요. 그런데 How are you doing이라고 표현해도 뜻은 비슷해요. 이때 원어민들은 are이 거의 들리지 않게 발음해요. 그런데 이 두 가지 표현은 처음 보는 사람에게 가볍게 인사를 건네는 용도로도 쓸수 있어요. 우리말로 ‘안녕하세요’ 같은 의미로요. 마트에서 직원이 처음 만난 손님 에게 이렇게 인사를 건네기도 합니다. 이때 서로 너무 길고 자세히 답변할 필요는 없어요. 상대방의 인사에 간단하게 “Fine. Thank you” “Good. How’re you doing?” “Great. How about you?” 정도로 답변하면 충분해요. 친한 사이에 안부를 물을 때에는 “How is it going?” “How have you been?” “What’s up?” 이렇게 묻기도 해요. 전치사 around는 ‘둘레에’ ‘주위에’라는 뜻 외에도 어림잡은 ‘대략’이란 뜻으로 쓰여요. 여기서 around the holidays는 ‘휴일쯤에’로 해석하면 됩니다. 일상생활에서 around가 자주 쓰이는 표현을 함께 살펴봅시다.by 문혜정 기자