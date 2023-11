"박은빈 누나와 듀엣하는 게 꿈"…발달장애인 6명 새 도전

[주니어 생생영어] 나도 수능 문제 풀어볼까? 영어 듣기 평가 도전!

지난 11월 16일 ‘2024학년도 대학수학능력시험’이 치러졌죠? 수험생 언니·오빠, 누나·형들의 고생이 컸을 거예요. 오늘은 내년도 수능시험 영어 영역에서 나온 듣기평가 2번 문항을 함께 볼까 해요. ‘이런 문제가 나오는구나’ 하고 부담 없는 마음으로 살펴봅시다. 듣기평가용 대화를 지문(주어진 내용의 글)으로 바꿔서 볼 거예요. 실제 문제지와 듣기평가 파일은 한국교육과정평가원 홈페이지에서 무료로 내려받을 수있습니다. 여러분이 많이 알고 있는 down의 뜻은 ‘아래로’이지요? 그런데 다른 뜻도 많아요. 특히 우울하거나 기분이 처질 때 많이 씁니다. 우리말로도 “나 오늘은 좀 다운됐어” 라고 표현하죠? 영어에서도 같아요. 또 일상 회화에선 ‘난 찬성이야’ ‘나 참여할게’ ‘좋아’라는 뜻으로도 쓰여요. In the middle of는 말 그대로 ‘~의 한가운데’예요. 꼭 장소의 중앙을 가리키는 데 그치지 않고, 어떤 일을 하는 도중이라는 뜻으로 많이 쓰여요. 엘리가 I guess I didn’t see things from her point of view라고 말하네요. 원래 guess는 우리말로 ‘짐작한다’ ‘추측한다’는 뜻이지만, I guess를 그렇게 해석하면 아주 어색해요. 그보다는 자신의 의견을 말할 때 너무 확신을 갖고 말하는 대신에 좀겸손하게 말할 때 사용해요. I guess 를 ‘~라고 생각해요’ 또는 ‘~인 것 같아요’로 해석하면 더 자연스러운 이유랍니다.by 문혜정 기자