범행 후 강릉으로 도주

서울 영등포구의 한 건물에서 80대 건물주를 흉기로 살해한 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 체포됐다.13일 서울 영등포경찰서는 전날 오후 살인 혐의를 받는 A 씨를 KTX 강릉역 앞에서 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다. 경찰에 따르면, A 씨는 12일 오전 영등포구 영등포동의 한 건물 옥상에서 80대 건물주 B 씨의 목을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 경찰은 주차관리인인 A 씨가 B 씨에 대해 평소 자신을 무시했다는 이유로 앙심을 품고 범행한 것으로 보고 있다.A 씨는 범행 후 옆 건물 모텔로 도주한 후 오후 5시 30분쯤 용산역으로 이동해 강릉행 KTX에 탑승했다. 경찰은 A 씨의 도주 경로를 확인하고 경기남부경찰청, 강원경찰청 등과 공조해 도주 4시간 만에 강릉 KTX 역사 앞에서 A 씨를 붙잡았다.경찰은 A 씨의 도주 경로를 담은 CCTV를 삭제한 혐의 등으로 모텔 업주 C 씨도 긴급체포해 조사 중이다. C 씨는 B 씨로부터 건물 주차장을 임차해 운영 중이었고, 2020년 4월부터 A 씨를 모텔 관리 및 주차관리원으로 고용한 것으로 밝혀졌다. 경찰은 애초 C 씨를 유력한 용의자로 보고 참고인 조사를 하다가, 범죄 혐의점을 발견해 긴급체포했다.A 씨와 C 씨는 경찰에서 각각 살인과 CCTV 삭제 사실만 인정하고 이외의 구체적 진술은 하지 않고 있다. 경찰은 이들의 공모관계와 범행 전후 과정을 조사해 구속영장을 신청할 전망이다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com