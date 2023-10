쏘닉스 "글로벌 RF필터 파운드리 초격차기업될 것"

내달 코스닥 상장을 앞둔 쏘닉스가 차세대 RF필터 파운드리 기술력을 바탕으로 글로벌 RF필터 파운드리 초격차 기업으로 도약해 나가겠다고 밝혔다.양형국 쏘닉스 대표이사는 20일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 "쏘닉스는 5G와 6G까지 솔루션을 제공할 수 있는 기술을 가지고 있는 필터 전문 회사로 이미 글로벌 대형 고객사를 확보하고 있다"며 "향후 통신 부분 외에도 센서, 자율주행, 우주항공까지 진출할 수 있는 잠재력을 가진 글로벌한 회사로 성장시킬 것"이라고 말했다.쏘닉스는 RF필터를 개발하고 양산하는 RF필터 파운드리 전문기업이다. RF 필터는 무선 통신시스템에서 정보를 송수신하는 과정 중 다양한 주파수 대역 가운데 필요한 무선 신호만 통과시키는 필수 부품이다. 2000년 설립 초기에는 표면탄성파(Surface Acoustic Wave, SAW) 필터를 제조했으며 이후 기술 고도화에 주력해 TF-SAW(Thin Film-SAW) 원천기술, 웨이퍼 패터닝 기술, 공정기술, RF 측정기술 등 RF필터 파운드리 핵심 기술을 확보했다.쏘닉스는 2017년부터 미국 통신 반도체 선도기업과 TF-SAW 파운드리 기술을 공동개발하며 국내에서 유일하게 6인치 TF-SAW 파운드리 제조설비 및 양산기술을 보유하고 있다.또한 고객사인 대만의 타이쏘 테크놀로지(Tai-SAW Technology Co., Ltd.)로부터 전략적 투자를 받으며 글로벌 기업들로부터 기술력과 제품 양산 능력 등을 인정받았다.쏘닉스의 경쟁력은 RF필터 파운드리 기술력 외에도 안정적인 생산이 가능하다는 점이다. 2021년 경기도 평택시 현곡산업단지 내 신규 팹(Fab) 파운드리 공장을 설립해 현재 4인치와 6인치 파운드리 모두 생산이 가능하다. 향후 글로벌 고객사 확보에 따른 안정적인 공급을 통해 매출 확대가 기대되는 점이다.쏘닉스는 글로벌 톱 티어(Top-tier) 기업들과 전방위적 협력 관계를 구축함으로써 신규 경쟁사들 대비 높은 진입장벽을 확보하고 있다. 미국과 중국, 유럽, 대만 등 글로벌 기업에 RF필터 파운드리를 공급한 레퍼런스를 기반으로 글로벌 시장 공략이 가속화될 것으로 예상된다.기존의 사업분야 외에도 쏘닉스는 ‘5G & Beyond 5G 통신’ 외에도 자율주행, 우주항공 및 센서 등 첨단산업에 기술력을 접목시켜 신사업 확장에도 힘쓸 계획이다.양 대표는 "2021년 평택 이전으로 올해까지는 생산시설 구축 완료와 고객사 승인 기간이었다"며 "내년부터는 주요 글로벌 고객사가 TF-SAW 본격 양산을 앞두고 있고 양산 기종 확대도 검토하고 있어 이에 따른 본격적인 매출 확대가 기대된다"고 말했다.쏘닉스의 공모 주식수는 총 360만주로 1주당 공모 희망가액은 5000~7000원, 총 공모금액은 180억원~252억원이다. 이달 17일부터 23일까지 기관 수요예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤 26일과 27일 일반 투자자들을 대상으로 청약 진행 후 11월 7일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 주관사는 KB증권이다.박종선 유진투자증권 연구원은 "쏘닉스는 5G 상용화 및 고급화 추진 등으로 RF 부품의 고성장 수혜가 기대된다"며 "글로벌 고객사와 차세대 제품 공동개발을 지속적으로 추진하고 첨단산업으로 시장을 확대하며 중장기 성장 모멘텀 확보도 긍정적"이라고 말했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com