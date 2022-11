[윤영돈 칼럼] 퇴사자와 아름답게 헤어지는 법

“학교에는 아직도 인종차별의 문제가 있다(Schools still have a racial segregation problem. Financial Times 15 Nov. 2022)”“인종차별주의자의 잘못을 입증하는데 있어서 ‘하찮은 노력’이란 없다. (Proving racists wrong is no trivial pursuit. New York Times Oct. 5. 2022)”“이란 여성들은 이 투쟁(“히잡을 벗게 해 달라”)을 오랫동안 싸워왔다. (Iran’s women have fought this fight for a long time. FT 15 Oct. 2022)”최근 세 편의 칼럼을 읽으면서 우리 사회, 아니 전 지구촌에 사라지지 않는 게 있다면, 인종차별과 질병, 전쟁과 자연재해 등이라고 할 수 있는데, 인간의 노력과 정성에 따라 그 정도를 낮출 수 있고, 사라지게 할 수 있는 게 있다면 바로 전쟁과 인종차별일것입니다. 자연재해나 기후변화, 급작스런 재난 등은 피할 수 없겠지만, 보다 착한 사람들이 늘어나고, 나쁜 사람들이 줄어 든다면 전쟁도 줄일 수 있고, 인종차별도 해결할 수 있을 것입니다.아직도 지구촌 곳곳에서 인종 차별과 갈등, 빈부를 떠난 인간 모독, 모욕적인 언사 등을 통해 권력을 쥐고 흔들려는, 파렴치한 사람들이 있습니다. 큰 사고를 당한 사람들을 정치적으로 이용하려고 하고, 불행한 참사로 목숨을 잃은 고인들을 정치적 또는 종교적으로 이용하려고 합니다. 이는 절대로 안 되는 일입니다.특히 인종에 대한 차이, 피부색과 문화의 다른 점을 장단점이나 강약으로 다루면서 정치권력에 이용하거나 인권을 무시하면서 자신의 권력을 지키려는 독재자들이 사라지지 않고 있음은 매우 슬픈 일입니다. 여러 나라의 빈부차이나 열악한 자연환경은 어쩔 수 없다고 해도 같은 나라 안에서도 흑백 갈등과 지역분열을 획책하면서 국민을 분