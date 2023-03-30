[인사] IBK투자증권 ; 문화체육관광부 ; 식품의약품안전처 등
◈IBK투자증권◎신규 선임<부사장>▷경영총괄(COO) 감성한
◈문화체육관광부◎임용<과장급>▷국민소통실 여론과장 석진영▷콘텐츠정책국 대중문화산업과장 박현경▷관광정책국 국내관광진흥과장 안미란▷국립한글박물관 기획운영과장 오진숙
◈식품의약품안전처◎전보▷허가총괄담당관 김은주▷소비자위해예방국 시험검사정책과장 김진휘▷식품안전정책국 식품표시광고정책과장 김철희▷〃 식품기준기획관실 유해물질기준과장 문귀임▷수입식품안전정책국 현지실사과장 오재준▷식품소비안전국 축산물안전정책과장 김성일▷의약품안전국 마약안전기획관실 마약관리과장 정 호▷바이오생약국 바이오의약품품질관리과장 안광수▷식품의약품안전평가원 식품위해평가부 식품위해평가과장 신영민▷〃 잔류물질과장 김현경▷〃 오염물질과장 이순호▷〃 신소재식품과장 이은주▷대전지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 정정순◎임용<공모직위>▷식품소비안전국 식중독예방과장 반경녀▷식품의약품안전평가원 신속심사과장 박재현
◈대한주택건설협회◎선임<임원>▷기획상무이사 박성희◎전보<직원>▷경영지원본부 본부장(직무대리) 전영삼
◈동국대◇학교법인▷법인사무처 기획관리부장 김태형▷〃 사업부장 겸 일산장례식장 소장 김창현▷〃 기획관리부 기획관리과장 김구영▷〃 사업부 사업과장 김양수▷〃 총무부 김도연▷일산행정처 재무회계팀 임수진▷〃 사업부 의료지원과장 겸 기획관리부 김윤창◇서울캠퍼스▷총무처장 이권학▷관리처장 겸 만해마을캠퍼스 교육원장 김성우▷산학협력단 창업기술원장 겸 창업기술원 창업보육센터장 유광호▷한국어교육원장 겸 미래융합교육원장 겸 원격미래융합교육원장 유한림▷대외협력처 대외협력실장 양성웅▷관리처 시설안전팀장 박건▷정보처 정보인프라팀장 위희정▷학생처 장학팀장 김효정▷산학협력단 산학지원실장 겸 산학회계팀장 양윤정▷DX추진단(TF) 행정팀장 이창용▷총무처 총무인사팀 진차범▷연구처 연구진흥실장 유진
◈뉴스1▷부사장 박정용
◈중부일보▷이사 편집국장 엄득호
◈문화체육관광부◎임용<과장급>▷국민소통실 여론과장 석진영▷콘텐츠정책국 대중문화산업과장 박현경▷관광정책국 국내관광진흥과장 안미란▷국립한글박물관 기획운영과장 오진숙
◈식품의약품안전처◎전보▷허가총괄담당관 김은주▷소비자위해예방국 시험검사정책과장 김진휘▷식품안전정책국 식품표시광고정책과장 김철희▷〃 식품기준기획관실 유해물질기준과장 문귀임▷수입식품안전정책국 현지실사과장 오재준▷식품소비안전국 축산물안전정책과장 김성일▷의약품안전국 마약안전기획관실 마약관리과장 정 호▷바이오생약국 바이오의약품품질관리과장 안광수▷식품의약품안전평가원 식품위해평가부 식품위해평가과장 신영민▷〃 잔류물질과장 김현경▷〃 오염물질과장 이순호▷〃 신소재식품과장 이은주▷대전지방식품의약품안전청 식품안전관리과장 정정순◎임용<공모직위>▷식품소비안전국 식중독예방과장 반경녀▷식품의약품안전평가원 신속심사과장 박재현
◈대한주택건설협회◎선임<임원>▷기획상무이사 박성희◎전보<직원>▷경영지원본부 본부장(직무대리) 전영삼
◈동국대◇학교법인▷법인사무처 기획관리부장 김태형▷〃 사업부장 겸 일산장례식장 소장 김창현▷〃 기획관리부 기획관리과장 김구영▷〃 사업부 사업과장 김양수▷〃 총무부 김도연▷일산행정처 재무회계팀 임수진▷〃 사업부 의료지원과장 겸 기획관리부 김윤창◇서울캠퍼스▷총무처장 이권학▷관리처장 겸 만해마을캠퍼스 교육원장 김성우▷산학협력단 창업기술원장 겸 창업기술원 창업보육센터장 유광호▷한국어교육원장 겸 미래융합교육원장 겸 원격미래융합교육원장 유한림▷대외협력처 대외협력실장 양성웅▷관리처 시설안전팀장 박건▷정보처 정보인프라팀장 위희정▷학생처 장학팀장 김효정▷산학협력단 산학지원실장 겸 산학회계팀장 양윤정▷DX추진단(TF) 행정팀장 이창용▷총무처 총무인사팀 진차범▷연구처 연구진흥실장 유진
◈뉴스1▷부사장 박정용
◈중부일보▷이사 편집국장 엄득호
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지